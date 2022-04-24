Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 апреля 2022 года: Ядерные провокации США и признания Зеленского в слабости украинской армии

Киевский режим готовит циничные провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОМУ ПРАЗДНИК, А КОМУ ШАБАШ

Минобороны России распространило сообщение, что "в канун Светлого праздника Пасхи киевский режим готовит циничные провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата. Так, епископами украинской греко-католической церкви получены рекомендации от офиса президента В.Зеленского: «в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменив их онлайн-трансляцией богослужения в храмах". При этом, "в адрес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата данные уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в храмах УПЦ МП". Это, а также ряд данных свидетельствуют, что Киев может организовать обстрелы скоплений верующих в храмах, чтобы потом возложить вину на обстрелы на Россию.

В принципе, ничего нового. Если вспомнить историю восьмилетней борьбы Донбасса с Украиной, то регулярно перед Пасхой заключались "пасхальные" перемирия, которые Киев регулярно нарушал именно в этот светлый праздник для всех православных верующих.

У "ПАНА АТАМАНА" НЕМА "ОБМЕННОГО ФОНДА"

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, он же руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия опубликовал в своем аккаунте в соцсети призыв не расстреливать попавших в плен российских военнослужащих, потому что они являются ценным "обменным фондом".

- Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг — это потенциальная жизнь нашего героя на обмен, - написал Арахамия. Интересно, что еще относительно недавно вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук уверяла украинцев, что российских пленных на Украине так много, что для них придется создавать специальные лагеря. Получается, соврамши госпожа Верещук. Впрочем, она регулярно лжет, будто Россия не предоставляет гуманитарные коридоры для эвакуации в Мариуполе мирных граждан, так что ей не привыкать. Интересен и другой момент. своим призывом Арахамия фактически признал, что практика расстрела пленных военными ВСУ и нацбатов (впрочем, теперь это уже одно и то же) реально существует.

НЕМЦЫ ПРОТИВ ПОСТАВКИ УКРАИНЕ ТЯЖЕЛЫХ ВООРУЖЕНИЙ

По заказу газеты Bild Институт INSA в Германии провели социологический опрос на тему Украины. Согласно результатам опроса, 50% немцев выступают против поставок тяжёлых вооружений Украине. остальная часть респондентов распределилась между теми, кто выступает "за" или не имеет четкого мнения по этому вопросу.

При этом против поставок тяжёлых вооружений высказались 55% избирателей СДПГ, за — 41%. Среди сторонников сильнейшей оппозиционной партии — блока ХДС/ХСС — зеркальная ситуация. 55% избирателей ХДС/ХСС поддерживают отправку тяжёлых вооружений,40% — выступают против. А буквально за день до обнародования итогов опроса, газета Berliner Zeitung разместила на своем сайте открытое письмо деятелей культуры Германии канцлеру Олафу Шольцу, в котором подписанты обратились к нему с просьбой не поставлять оружие Украине, а вместо этого способствовать мирным переговорам.

БОРИС ДЖОНСОН – НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. По мнению генерала, это произошло, когда Джонсон сообщи, что британские военные обучают украинских коллег пользоваться оружием от НАТО.

- Премьер-министр раскрывает военную тайну. Военная подготовка — дело армейское, в такой обстановке — секретное. Прежде чем говорить такие вещи, нужно подумать», — заявил Скшипчак, который уверен, что высказывания Джонсона поставили под угрозу безопасность солдат и еще могут привести к серьезным последствиям.

ЗАГРАНИЦА ПОМОГАЕТ. ОТВЕТКА БУДЕТ?

Украине удалось получение необходимого для войск снаряжения и вооружений. В сети появились ролики, как на Донецком направлении перемещаются танки, модернизированные на базе старых советских Т-72, переданные Киеву Словакией, а также видео проезда эшелона с цистернами, по всей видимости, с дизельным топливом, по территории Молдавии в направлении Украины. Пока эти поставки осуществляются в единичных экземплярах и вряд ли могут изменить картину боевых действий, но сам по себе факт достаточно примечателен. Как примечательно и то, что премьер Словакии обещал сегодня рассчитаться с Россией за поставляемый его стране газ во второй половине мая и в евро, а не заплатить рублями. В связи с этим возникает закономерный вопрос, а так ли уж нужно Москве и "Газпрому" поставлять наш газ этой стране вообще? Тем более, когда Братислава не соглашается с предложенной Москвой схемой оплаты. Кстати, аналогичный вопрос возникает и по отношению к Кишиневу. Благо, что Молдавия не выполнила своего обещания закончить к маю аудит долгов перед российским газовым концерном, а в последнее время руководство республики просто взорвалось в антироссийском экстазе.

Другой вопрос, дойдет ли показанное вооружение и топливо для частей ВСУ на передовой.

БАРИН ПРИЕДЕТ ЧИ НИ?

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию на станции метро в Киеве. Антураж и место проведения явно были выбраны для рисовки. В ходе общения Зеленский так и не разобрался в себе, хочет или нет он встречаться с Путиным, дав противоречивые ответы. А также признал, что вернуть Мариуполь силой Украина не в состоянии. И сообщил, что ситуация изменится, как только Киев получит необходимое количество вооружений.

По его словам, именно для переговоров по этим вопросам в воскресенье в Киев приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Однако, по факту получилось, что Зеленский явно составит конкуренцию Борису Джонсону в выбалтывании военной тайны. Поскольку в США явно не хотели афишировать поездку министра обороны, и в Пентагоне после откровений Зеленского ответили, что у них комментариев относительно визита Остина.

Кстати, пока в метро шла пресс-конференция Зеленского, в столице Украины на проспекте Победы демонтировали орден Ленина с обелиска ГОРОДУ-ГЕРОЮ КИЕВУ.

ТУРЦИЯ ЗАКРЫЛА ПРОЛЕТ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ НА ПУТИ В СИРИЮ И ОБРАТНО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция закрыла свое пространство для военных и гражданских российских самолетов, которые совершают полеты в Сирию и обратно. По его словам, разрешение на такие пролеты было выдано три месяца назад именно на такой срок, который подошел к концу. Президент России был заблаговременно уведомлен об этом, так что никаких сюрпризов не случилось.

Что изменилось для России? Практически ничего. Регулярных и даже гражданских чартерных рейсов российские авиакомпании не осуществляют, а вся военная российская авиация, в том числе, и ВТА давно летает в обход Турции. При этом, как подчеркнул Чавушоглу, никто не гонит российские компании из его страны, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против России, и любая компания из России может открыть и вести свой бизнес.

Кстати, по некоторым сведениям, на юге Средиземного моря сейчас сформирована мощная группировка военных кораблей стран НАТО, которым Турция не разрешает проход через Босфор в Черное море в соответствии с конвенцией Монтре.

СЕКРЕТАРЬ СНБО УКРАИНЫ ПОСОВЕТОВАЛ ДЕПУТАТАМ ОПЗЖ УЙТИ ИЗ РАДЫ ПО-ТИХОМУ

Главный ветеринар-юрист, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил в крайне несдержанном стиле. Он назвал депутатов парламента определенной, якобы оппозиционной фракции "отбросами из ОПЗЖ". И посоветовал им уйти из Верховной рады «по-тихому». Потому что иначе украинские войска "вынесут их вперед ногами и не факт, что живыми". Журналисты, которым он это заявил, не имели ничего против такого решения, но решили поинтересоваться, есть ли какой легитимный законный способ устранить эту политическую силу из парламента.

- Если ждать законодательный механизм, то не дождемся, - резюмировал Данилов. Тем самым фактически признав политические репрессии в стране.

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