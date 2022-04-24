Старший лейтенант Калинченко вел бой до полного уничтожения противника

Российские военнослужащие продолжают демонстрировать боевое мастерство в ходе специальной операции по денацификации Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны России продолжает знакомить читателей kp.ru с наградными листами российских военнослужащих, которые показали примеры настоящей храбрости и отваги. Все они будут награждены боевыми наградами.

Российские военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство в ходе специальной операции по денацификации Украины. Офицеры оттачивали свою боевую подготовку на соревнованиях «Армейские международные игры», военных учениях, в ожесточенных боях за независимость Сирии. Сегодня острие этого хирургического скальпеля бережно скользит по брюшине Украины и старательно отделяет метастазы национализма от здоровой плоти мирного народа.

ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ ВОВРЕМЯ

Старший матрос Максим Леухин

Старший матрос Максим Леухин. Фото: Минобороны РФ

«Старший матрос Максим Леухин, двигаясь в составе автомобильной колонны, осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. По мере приближения к району колонна подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Осознавая, что попадание снаряда в грузовик с боеприпасами приведет к детонации и повреждению в колонне автомобилей, Максим, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеских снарядов, после чего своевременно доставил наступающим российским подразделениям».

ОТСТОЯЛ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Ефрейтор Вадим Ялалов

Ефрейтор Вадим Ялалов. Фото: Минобороны РФ

«Перед гаубичным артиллерийским дивизионом, в составе которого действовал водитель боевой машины пехоты.

ефрейтор Вадим Ялалов, была поставлена задача – организовать оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов. Расположившись в боевых порядках организованной обороны, ефрейтор Ялалов, умело совершая противоогневые маневры, обеспечивал выход боевой машины из-под удара противника и занятие выгодных позиций для ответного огня. В течение суток дивизион отразил несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению противника. В результате одного из залпов, Вадим получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, однако, несмотря на полученное ранение, из боя не вышел и продолжил оборонять населенный пункт. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям ефрейтора Вадима Ялалова экипажем боевой машины пехоты был нанесен значительный урон живой противнику, что позволило отстоять освобожденный населенный пункт».

БИЛСЯ ДО ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ВРАГА

Старший лейтенант Антон Калинченко

Старший лейтенант Антон Калинченко Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Антон Калинченко вместе с вверенным ему подразделением инженерных войск был включен в состав батальонно-тактической группы ВДВ для наведения понтонный переправы через водную преграду. Продвигаясь по указанному маршруту к месту наведения переправы, Антон обнаружил присутствие вражеских сил из числа вооруженных формирований украинских националистов. Несмотря на превосходящие силы противника, российские военнослужащие вступили в бой с украинскими радикалами. Грамотно расположившись на местности, подразделение Антона Калинченко одним из первых атаковало боевиков. В результате боестолкновения с ожесточенно сопротивляющимися националистами Антон получил ранение, однако, оказав себе самостоятельно первую медицинскую помощь продолжил вести бой до полного уничтожения противника».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Центральный военно-клинический госпиталь им.А.А.Вишневского посетил замминистра обороны России Тимур Иванов, где вручил госнаграды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

В соответствии с Указом Президента России нескольким военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и «Медаль Суворова».

Сержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова" из рук замминистра обороны обратился с просьбой об оказании содействия в поступлении в высшее военное учебное заведение Минобороны. Несмотря на полученные тяжелые ранения, Сергей рассказал что, вернувшись из района проведения специальной операции твердо решил выучиться на военного переводчика с арабского языка и стать кадровым офицером, чтобы продолжить военную службу.

КСТАТИ

Пациенты российских военных госпиталей получают высокотехнологичную медицинскую помощь. Принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих.

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

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