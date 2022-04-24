Красавица вернулась: Екатерина Климова впервые за долгое время вышла в свет

Екатерина Климова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова – одна из самых красивых актрис российского кино и любимица подписчиков в соцсетях. В конце февраля артистка поставила общение с поклонниками на паузу: Екатерина перестала делиться свежими снимками и новостями из своей жизни. Почти месяц артистка не выходила на связь. И вот теперь актриса вышла в свет после долгого перерыва. Климова пришла на премьеру фильма «Артек. Большое путешествие», в котором она сыграла одну из ролей.

Семейная комедия режиссера Карена Захарова и Армена Ананикяна выходит на экраны 28 апреля. Главные роли в картине исполнили Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Виталий Безруков и другие актеры. Премьера собрала немало знаменитостей, причем почти все пришли в кинотеатр семьями. Екатерина Климова – мама четверых детей, она часто позирует на красных дорожках вместе с наследниками. Однако в этот раз актриса пришла одна.

Климова пришла на премьеру фильма «Артек. Большое путешествие», в котором она сыграла одну из ролей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для премьеры Екатерина выбрала наряд в стиле casual – бежевые брюки и светлую блузку. Образ дополнили эффектные серьги и кольца из белого золота. Несмотря на достаточной лаконичный костюм, 44-летняя актриса выглядела сногсшибательно.

На днях Климова прервала молчание в соцсетях и опубликовала на своей странице во «Вконтакте» пару снимков. На фото актриса позирует в ванне. Климова объяснила, почему так редко сейчас выходит на связь.

- Развлекательный контент замер в режиме ожидания. Поэтому продолжаю заниматься своим делом и верить в лучшее, - сообщила Екатерина.

Екатерина – одна из самых красивых актрис российского кино и любимица подписчиков в соцсетях. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Подписчики были рады, что актриса вновь появилась в соцсетях, о чем сообщили звезде в комментариях. ««Красота спасет мир?», «Ну всё, что ни сделает, - гениально. Всё, что ни опубликует, — прекрасно!», «Загадочная красавица вернулась!» - написали поклонники.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась два года назад. Со всеми своими бывшими супругами Климова сохранила теплые отношения. Все ее мужья участвуют в воспитании детей и поддерживают их.

Для премьеры Екатерина выбрала наряд в стиле casual. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Старшая дочь актрисы Лиза - уже студентка. Девушка поступила в МГУ на факультет журналистики. Продолжать актерскую династию Лиза не намерена – к большой радости Екатерины, которая считает, что одной артистки в семье достаточно. Девушка грезит о карьере журналиста-международника. «Главное, что она поступила не в театральный», - с удовольствием сообщила Климова в одном из интервью.