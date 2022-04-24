Многодетный отец Игорь Петренко вывел в свет трех дочерей от молодой красавицы-жены

Игорь Петренко с женой Кристиной Бродской. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера мультфильма «Бука. Моё любимое чудище». Посмотреть российский анимационный фильм студии «Сказка» и кинокомпании СТВ пришли Екатерина Климова, Алексей Чадов, Оксана Акиньшина, Олеся Судзиловская, Марьяна Спивак, Агата Муцениеце, Алёна Хмельницкая, Юлия Барановская и другие знаменитости.

Многие звездные зрители появились в кинотеатре вместе с детьми. В том числе – актер Игорь Петренко. Звезда фильма «Водитель для Веры» - многодетный отец: у него есть двое сыновей от актрисы Екатерины Климовой и три дочки от актрисы Кристины Бродской. Молодая красавица-жена и младшие наследницы позировали вместе с Петренко перед фотографами. Восьмилетняя София-Каролина, пятилетняя Мария и трехлетняя Ева пока не привыкли к публичным выходам, поэтому чувствовали себя под вспышками камер немного неуверенно.

Супруги воспитывают троих дочерей. В их браке родились Восьмилетняя София-Каролина, пятилетняя Мария и трехлетняя Ева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

44-летний Игорь и 31-летняя Кристина поженились пять лет назад. Петренко не устает восхищаться своей красавицей женой: она сама воспитывает троих детей без помощи нянь и еще успевает учиться. Во время последней беременности Кристина закончила курсы и стала профессиональным фотографом. Теперь она специализируется на детских фотосессиях и снимает малышей.

- А еще всегда, как жена декабриста, едет с дочками со мной на любые гастроли и съемки. Я вынес опыт из предыдущего брака: нельзя расставаться надолго. Так всем табором и ездим. И обходимся без нянь, - рассказывал Игорь.

Игорь и Кристина женаты пять лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Бродская – третья жена Петренко, с которой он наконец-то обрел счастье после двух разводов. В первом браке, с актрисой Ириной Леоновой, у него не было детей. Второй раз Игорь женился на актрисе Екатерине Климовой и прожил с ней 10 лет, в этом браке у него родились два сына - Матвей и Корней.

Ольга Кабо привела на премьеру сына Виктора. С отцом мальчика, бизнесменом Николаем Разгуляевым актриса рассталась в 2020 году. Супруги развелись после 12 лет брака. Подать на развод актрису заставили многочисленные долги мужа: миллионер Разгуляев оказался банкротом.

Ольга Кабо с сыном Виктором. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сыну актрисы Вите десять лет. Мальчик учится в третьем классе, увлекается конным спортом, занимается каратэ и рисованием. Кабо делает все для того, чтобы оградить сына от стресса на фоне развода родителей.

- Отец для Виктора безусловный авторитет. У них своя мужская жизнь, мальчиковые занятия. Надеюсь, при всех грустных обстоятельствах, наш сын знает, что у него есть папа и мама, которые его очень любят, - говорила звезда сериала «Родком».

Любовь Аксенова озвучила главную героиню мультфильма. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анимационная лента «Бука. Моё любимое чудище» выходит в прокат 28 апреля. Главных персонажей мультфильма озвучили актриса Любовь Аксенова и певец Алексей Чумаков: им достались роли красавицы и чудовища. Принцесса Варвара сбегает из дворца и отправляется в лес на поиски прекрасного принца. Но вместо идеального парня девушка встречает Буку – самого опасного разбойника королевства, который берёт её в плен. Парадокс, но не чудище превращает жизнь Варвары в кошмар, а наоборот. Своенравная принцесса ловко наведёт в лесу свои порядки.