Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды23 апреля 2022 23:40

Почему звезда «Мажора» Любовь Аксенова не показывает мужа

Скрывающийся от публики муж Любови Аксеновой удивил своим внешним видом
Ирина СУХАНОВА
Любовь Аксенова на премьере мультфильма «Бука. Моё любимое чудище».

Любовь Аксенова на премьере мультфильма «Бука. Моё любимое чудище».

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера полнометражной анимационной сказки «Бука. Моё любимое чудище». Главную героиню мультфильма – принцессу Варвару озвучила актриса Любовь Аксенова. 32-летняя звезда российского кино известна зрителям по фильмам «Любит – не любит», «Салют -7», «Кома» и сериалам «Закрытая школа», «Мажор», «След». Недавно на экраны вышла еще одна ее яркая работа – ироничный сериал «Почка». Теперь Любовь подарила своей голос своенравной красавице Варваре, покоряющей в сказочном лесу кошмарное чудище.

Любовь подарила своей голос своенравной красавице Варваре, покоряющей в сказочном лесу кошмарное чудище.

Любовь подарила своей голос своенравной красавице Варваре, покоряющей в сказочном лесу кошмарное чудище.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса уже девять лет счастлива в браке с режиссером Павлом Аксеновым. Павел снимает рекламные ролики, видеоклипы и заставки к видеоиграм. Муж звезды сериалов – человек непубличный. Он редко появляется на мероприятиях и никогда не сопровождает жену на красных дорожках. Многие поклонники даже считают, что Аксенова специально прячет супруга от любопытных глаз. Вот и на премьере «Буки» 32-летняя Любовь позировала перед фотографами одна, хотя муж пришел на премьеру вместе с ней.

Павел все время оставался за кадром. А когда его жена представила свою новую работу и освободилась, заботливо достал из сумки термос и принялся поить любимую горячим чаем. Свидетели этой сцены отметили не только то, что Павел – очень внимательный супруг, но еще и творческая личность. На фоне своей элегантной жены 35-летний Аксенов выглядит довольно эксцентрично: его длинные всклокоченные волосы, дреды и растаманская бородка идеально смотрелись бы где-нибудь на пляжах Гоа.

Муж актрисы Павел Аксенов - человек непубличный.

Муж актрисы Павел Аксенов - человек непубличный.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со своим будущим мужем Любовь познакомилась в кинотеатре во время премьеры фильма, в котором она сыграла главную роль. На премьерный показ актриса пригласила своего друга. А друг привел Павла Аксенова. Павел сделал Любе предложение всего через три месяца после знакомства. Актриса, не раздумывая, ответила «да». Жених и невеста сыграли тихую свадьбу в 2013 году. Любовь и Павел расписались в одном из ЗАГСов Москвы и отправились в ресторан. После торжества, на которое были приглашены только близкие пары, они поехали к бабушке Любови. Пожилая родственница по состоянию здоровья не смогла прийти на свадьбу внучки.

В отличие от многих мужчин, которых тяготит известность жен, Аксенов совсем не против статуса мужа звезды. Павел практически не светится в соцсетях, и найти его фото в Интернете непросто.

Павел - очень заботливый супруг.

Павел - очень заботливый супруг.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруги счастливы вместе и пока не думают о детях. Карьера Любови складывается весьма удачно, так что она много работает, а материнство предпочитает оставить на потом.

Павел и Любовь поженились в 2013 году.

Павел и Любовь поженились в 2013 году.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2020 году супруги сыграли вторую свадьбу в Индии. Актриса рассказала о том как они решились на еще одну церемонию: «Паша сделал мне второе предложение сразу после того, как мы вышли из дворца бракосочетания много лет назад». На торжестве присутствовали близкие друзья пары.

Шоу-бизнесИнтересное