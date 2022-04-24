Почему звезда «Мажора» Любовь Аксенова не показывает мужа

Любовь Аксенова на премьере мультфильма «Бука. Моё любимое чудище». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера полнометражной анимационной сказки «Бука. Моё любимое чудище». Главную героиню мультфильма – принцессу Варвару озвучила актриса Любовь Аксенова. 32-летняя звезда российского кино известна зрителям по фильмам «Любит – не любит», «Салют -7», «Кома» и сериалам «Закрытая школа», «Мажор», «След». Недавно на экраны вышла еще одна ее яркая работа – ироничный сериал «Почка». Теперь Любовь подарила своей голос своенравной красавице Варваре, покоряющей в сказочном лесу кошмарное чудище.

Любовь подарила своей голос своенравной красавице Варваре, покоряющей в сказочном лесу кошмарное чудище. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса уже девять лет счастлива в браке с режиссером Павлом Аксеновым. Павел снимает рекламные ролики, видеоклипы и заставки к видеоиграм. Муж звезды сериалов – человек непубличный. Он редко появляется на мероприятиях и никогда не сопровождает жену на красных дорожках. Многие поклонники даже считают, что Аксенова специально прячет супруга от любопытных глаз. Вот и на премьере «Буки» 32-летняя Любовь позировала перед фотографами одна, хотя муж пришел на премьеру вместе с ней.

Павел все время оставался за кадром. А когда его жена представила свою новую работу и освободилась, заботливо достал из сумки термос и принялся поить любимую горячим чаем. Свидетели этой сцены отметили не только то, что Павел – очень внимательный супруг, но еще и творческая личность. На фоне своей элегантной жены 35-летний Аксенов выглядит довольно эксцентрично: его длинные всклокоченные волосы, дреды и растаманская бородка идеально смотрелись бы где-нибудь на пляжах Гоа.

Муж актрисы Павел Аксенов - человек непубличный. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со своим будущим мужем Любовь познакомилась в кинотеатре во время премьеры фильма, в котором она сыграла главную роль. На премьерный показ актриса пригласила своего друга. А друг привел Павла Аксенова. Павел сделал Любе предложение всего через три месяца после знакомства. Актриса, не раздумывая, ответила «да». Жених и невеста сыграли тихую свадьбу в 2013 году. Любовь и Павел расписались в одном из ЗАГСов Москвы и отправились в ресторан. После торжества, на которое были приглашены только близкие пары, они поехали к бабушке Любови. Пожилая родственница по состоянию здоровья не смогла прийти на свадьбу внучки.

В отличие от многих мужчин, которых тяготит известность жен, Аксенов совсем не против статуса мужа звезды. Павел практически не светится в соцсетях, и найти его фото в Интернете непросто.

Павел - очень заботливый супруг. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруги счастливы вместе и пока не думают о детях. Карьера Любови складывается весьма удачно, так что она много работает, а материнство предпочитает оставить на потом.

Павел и Любовь поженились в 2013 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2020 году супруги сыграли вторую свадьбу в Индии. Актриса рассказала о том как они решились на еще одну церемонию: «Паша сделал мне второе предложение сразу после того, как мы вышли из дворца бракосочетания много лет назад». На торжестве присутствовали близкие друзья пары.