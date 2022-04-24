Последняя схватка: 24 апреля Франция выберет президента

Основная схватка, как и в 2017 году произойдет между ныне действующим президентом республики Эмманюэлем Макроном и главой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен Фото: REUTERS

Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов, который определит – кто и куда будет вести страну в ближайшие пять лет.

Основная схватка, как и в 2017 году произойдет между ныне действующим президентом республики Эмманюэлем Макроном и главой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Согласно последним опросам, большинство французских избирателей симпатизирует Макрону, который на протяжении всего срока правления намеренно подчеркивал свою аполитичность, а вернее – позиционировал себя как «ни левый, правый».

Такое поведение, конечно, имеет свои плюсы, привлекая на сторону президента колеблющихся либо разочарованных в своих предыдущих лидерах граждан. Кроме того, Макрон постарался максимально извлечь выгоду из ситуации на Украине, доказывая всем и каждому, что он действительно сильный политик, имеющий влияние на события в мире.

С другой стороны, подчеркнутая аполитичность Макрона может сыграть и против него, поскольку основной электорат действующего президента Франции просто не имеет собственной идеологии.

В отличие от левых избирателей, многие из которых недовольны властью в республике в последние годы. Или же правых, которые, понятно, отправятся голосовать за своего кандидата – Марин Ле Пен.

Согласно последним опросам, Макрон лидирует, набирая 57% симпатий избирателей. Марин Ле Пен готовы отдать свои голоса оставшиеся 43%. Но есть одно но: электорат Ле Пен на выборы однозначно явится, убежденные сторонники Макрона – тоже, а вот те, кто в первом туре голосовал за остальных претендентов на главный в стране пост, вполне могут остаться дома. Например, социалист Жан-Люк Меланшон, занявший в первом туре выборов третье место с 21,95% голосов (для сравнения: у Макрона – 27,84%, у Ле Пен – 23,15%), прямо потребовал от своих избирателей «не сметь голосовать за Ле Пен», но в то же время и не призвал их отдать голоса Макрону. И сказать точно, как поведет себя значительная масса граждан в этих условиях, не берется никто.

Таким образом, несмотря на то, что Макрон за счет созданной им накануне выборов политической суеты, а также, чего греха таить, с помощью кампании по очернению своего главного кандидата Марин Ле Пен, является фаворитом президентской гонки, победа его оппонентки вполне возможна. По крайней мере – чисто технически.