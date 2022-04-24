Рост инфляции в Канаде по итогам марта преодолел максимум, зафиксированный в январе 1991 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статистические бюро Канады и Новой Зеландии сообщили о продолжающемся росте инфляции и преодолении рекордных показателей, зафиксированных в 90-х годах прошлого века. Так, для Канады уровень инфляции в марте достиг 6,7%, для Новой Зеландии – 6,9%.

В попытках обуздать рост цен, новозеландский Резервный банк вновь поднял учетную ставку (уже в четвертый раз подряд), доведя ее до 1,5% годовых. Эксперты утверждают, что это не предел и предупреждают о возможном повышении еще на 0,5% в самое ближайшее время.

Рост инфляции в Канаде по итогам марта преодолел максимум, зафиксированный в январе 1991 года. Кроме того, по мнению аналитиков, надежды на то, что дальше будет лучше, пока просто нет.

Не обошел стороной санкционный бумеранг и главных идеологов экономической войны Россией – в марте уровень инфляции в США достиг 8,5%, что является небывалым показателем для этой страны. В зоне евро показатель также поставил очередной рекорд – 7,4%.

Санкционная война развязана Западом против России после признания страной республик Донбасса, а также в связи с началом специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Несмотря на неоднократные заявления политиков и экономистов ЕС о том, что антироссийские санкции бьют по их странам едва ли не больнее, чем по самой России, заложники политики США бессильны пойти против системы. Хотя и заявляют, что по окончании СВО на Украине большинство ограничений могут быть отменены.