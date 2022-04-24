Канцлер Германии признал, что на Украину поставляют старую советскую военную технику

Kанцлера откровенно радует возможность избавиться от старого хлама и в перспективе заменить его на современную техник Фото: REUTERS

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, отправка на Украину старой советской техники, в том числе танков, связана с тем, что в условиях конфликта на территории Незалежной украинцев просто некогда учить обращению с современным оружием.

– Военная техника должна быть в состоянии использовать без длительной подготовки, без дополнительной логистики, без солдат из наших стран. Быстрее всего это сделать с бывшим советским оружием, с которым украинцы хорошо знакомы, – рассказал Шольц в интервью изданию Spiegel.

Кроме того, по словам канцлера, Германия не имеет права забывать о собственной безопасности, совершая слишком большие поставки вооружений на Украину, поскольку за последние годы режим экономии на армии привел к тому, что больших запасов «лишнего» оружия в ФРГ просто нет.

В то же время, канцлера откровенно радует возможность избавиться от старого хлама и в перспективе заменить его на современную технику. А еще – это непременно даст толчок военно-промышленному комплексу страны, поскольку Шольц обещает в среднесрочной перспективе восполнять расходы в вооружениях, понесенные членами альянса из-за помощи Украине.