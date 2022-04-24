Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире24 апреля 2022 5:25

Канцлер Германии признал, что на Украину поставляют старую советскую военную технику

Олаф Шольц подтвердил, что Запад не дает Киеву новые танки
Юрий МАЙБОРОДА
Kанцлера откровенно радует возможность избавиться от старого хлама и в перспективе заменить его на современную техник

Kанцлера откровенно радует возможность избавиться от старого хлама и в перспективе заменить его на современную техник

Фото: REUTERS

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, отправка на Украину старой советской техники, в том числе танков, связана с тем, что в условиях конфликта на территории Незалежной украинцев просто некогда учить обращению с современным оружием.

– Военная техника должна быть в состоянии использовать без длительной подготовки, без дополнительной логистики, без солдат из наших стран. Быстрее всего это сделать с бывшим советским оружием, с которым украинцы хорошо знакомы, – рассказал Шольц в интервью изданию Spiegel.

Кроме того, по словам канцлера, Германия не имеет права забывать о собственной безопасности, совершая слишком большие поставки вооружений на Украину, поскольку за последние годы режим экономии на армии привел к тому, что больших запасов «лишнего» оружия в ФРГ просто нет.

В то же время, канцлера откровенно радует возможность избавиться от старого хлама и в перспективе заменить его на современную технику. А еще – это непременно даст толчок военно-промышленному комплексу страны, поскольку Шольц обещает в среднесрочной перспективе восполнять расходы в вооружениях, понесенные членами альянса из-за помощи Украине.

КАРТИНА ДНЯ