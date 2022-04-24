По мнению Трампа, США катятся в ад, «пока Байден выполняет приказы пасхального кролика»

Главными виновниками ситуации Трамп считает президента США Джо Байдена, спикера парламента Нэнси Пелоси, да и вообще всех правящих демократов Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп, продолжающий активно встречаться со сторонниками, во время митинга в Делавэре (штат Огайо) заявил, что страна разваливается на части пока ее президент «выполняет указания пасхального кролика». Этим намеком Трамп напомнил недавний конфуз Байдена, испугавшегося человека в костюме пасхального кролика.

– Наша страна разрушается, наша страна катится в ад. У нас никогда не происходило ничего подобного. А сейчас, к сожалению, у нас есть президент, который абсолютно не представляет, что, черт возьми, происходит! Он пожимает руку воздуху. Он растерянно кружит, сбитый с толку... Я бы сказал — это никуда не годится! И выполняет приказы пасхального кролика... Видели это? – заявил 45-й президент США.

Также Трамп напомнил, что его девизом в то время, как он возглавлял Белый дом, все помнили, что «Америка прежде всего!», а действия нынешнего руководства страны можно описать словами «Америка в последнюю очередь». И главными виновниками ситуации Трамп считает президента США Джо Байдена, спикера парламента Нэнси Пелоси, да и вообще всех правящих демократов.

Впрочем, Байден действительно дает повод усомниться не только в его когнитивных способностях, как об этом говорит бывший врач Белого дома член палаты представителей Ронни Джексон, но и периодически в умении вообще трезво оценивать ситуацию – иногда складывается впечатление, что дедушка не понимает - куда и зачем он попал.

А в это время букмекеры в Америке начали принимать ставки на скорую смерть Байдена. Говорят, что в тотализаторе уже приняли участие более 9 тысяч человек.