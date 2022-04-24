В Донбасс к Пасхе доставили 160 тонн гуманитарной помощи

В город Купянск Харьковской области привезли более 60 тонн продуктов

К Пасхе в города Купянск и Изюм Харьковской области доставлена гуманитарная помощь общим объемом более 160 тонн.

- В город Купянск Харьковской области привезли более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца для местных храмов и их прихожан. В перечень товаров вошли: крупы, сахар, сгущенное молоко. А в Изюм Харьковской области доставлена гуманитарная помощь общим весом более 100 тонн. Привезли тушенку, крупы, муку, средства личной гигиены, подгузники для детей, сладости, питьевую воду и канцелярские принадлежности, - перечислили в Минобороны России.

Волонтеры из числа местных жителей активно помогают российским военнослужащим с приемом и распределение гуманитарной помощи между особо нуждающимися жителями района. В первую очередь, необходимой помощью обеспечены семьи с детьми.

Российским военным помогают волонтеры. Они взяли на себя всю логистику и работу с населением.

В городах также начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах.

Местные жители благодарят российских военнослужащих за оказанную помощь.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 24 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захарова: США собираются использовать на Украине оружие массового поражения

Официальный представитель МИД РФ обвинила Вашингтон в подготовке провокаций (подробности)

Мариуполь в ожидании Воскресения: фоторепортаж из изувеченного города

Пасхальные богослужения пройдут в четырех церквях Мариуполя (подробности)