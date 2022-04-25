Юрий Яковлев ненавидел «Иронию судьбы». Он говорил: «На этом фильме закончилась моя свобода»

Юрий Яковлев был гением импровизации — он ненавидел играть одинаково. Он всегда был в центре внимания

В своей книжке «Приключения режиссера» (издательство "АСТ") Андрей Житинкин вспоминает, что руководитель Театра им.Вахтангова Рубен Симонов, носил Яковлева на руках. Когда ему докладывали: «Рубен Николаевич, а Яковлев опять после репетиции побежал выпить рюмочку в кафе через дорогу, без пальто!» — он кричал: «Что?! Так проследите, чтобы он надевал пальто! Он же простудится!».

Юрий Яковлев был гением импровизации — он ненавидел играть одинаково. Он всегда был в центре внимания. Отчасти это было из-за узнаваемости.

«Я однажды спросил у него, почему он так ненавидит «Иронию судьбы», - вспоминает режиссер Андрей Житинкин. - Яковлев ответил: «Потому что на этом фильме закончилась моя свобода, с тех пор я ни разу не прошел спокойно по улице». Юрий Васильевич говорил, что до этого он мог посидеть в кабачке на Арбате, или зайти за колбасой в «Елисеевский». А на следующий день после премьеры «Иронии судьбы», когда он шел из дома в театр, за ним бежали прохожие и кричали: «Ипполит, Ипполит!», «О, тепленькая пошла!»…

О, тепленькая пошла!

Но узнавали многих, а его любили! Помню, как он шел по Арбату, — высокий, яркий, в импозантно закрученном на шее шарфе, благоухая дорогим парфюмом. Позже у него появились еще элегантные трости. Но главное в его образе — божественный голос. Первым на яковлевский голос обратил внимание Эльдар Рязанов.

В фильме «Берегись автомобиля» Юрий Васильевич сначала должен был получить роль следователя. Но потом ее отдали Ефремову, который не подошел на роль Деточкина. В общем, Яковлев остался не у дел. И Рязанов ему говорит: «Давай ты будешь закадровый текст читать». С тех пор Яковлева часто приглашали озвучивать фильмы, и он иногда просто вытягивал картины.

Андрей Житинкин Фото: Борис КУДРЯВОВ

ПРОБЕЖАЛА КОШКА МЕЖДУ ЯКОВЛЕВЫМ И УЛЬЯНОВЫМ

В молодости Юрий Васильевич был очень дружен с Михаилом Ульяновым. В те времена они вместе бегали пропустить рюмочку в бар через дорогу от театра. А потом Михаил Александрович пошел по партийной линии, стал худруком и очень изменился. Между ними пробежала кошка...

Юрию Васильевичу казалось, что Ульянов был несправедлив к нему, и он этого не понимал... Не учитывал, что Ульянов тащит тяжелый воз, который на него навалили, и отнюдь не наслаждается своим руководством.

Он должен был проявить твердость, взяться за дисциплину в театре, что Яковлева, конечно, не очень радовало. Потому что за сорок лет в Вахтанговском он привык жить привольно и не мог мгновенно измениться. Да и не хотел! У Юрия Васильевича был, так скажем, свой набор джентльменских привычек, которым он не изменял.

Ульянов честно старался навести в театре порядок и пару раз даже подписывал приказы об увольнении Яковлева. Юрий Васильевич ужасно переживал. Обычно запирался дома и сидел там, никому не звонил. Ни у одного человека Яковлев ни разу не попросил, чтобы посодействовали его возвращению. Притом что, я уверен, если бы его реально уволили, он бы просто умер...

Но и без всяких просьб начинались звонки Ульянову от труппы, от партнеров, от разных чиновников, что, мол, надо вернуть, потому что по человечески Юрия Васильевича обожали все...

Хотя был эпизод, который показывает, что у Яковлева кроме обожателей были и враги.

Михаил Ульянов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АНОНИМНЫЕ ПИСЬМА НА "АМОРАЛЬНОГО" ЧЕЛОВЕКА

Когда театр подал документы на присвоение ему звания народного артиста, тут же посыпались анонимные письма. Что, мол, Яковлев вообще двоеженец, что он бросил беременную жену, срывает спектакли, подрабатывает халтуркой... В общем, аморальный человек. И бумаги на звание завернули, да еще парторгу театра по шапке надавали: куда, мол, смотрите. Еще несколько лет вопрос со званием решался...

Впрочем, неудивительно, что у Яковлева нашлись завистники. Он хорошо зарабатывал, у него чуть ли не у первого в театре появилась машина — «Победа». Причем задолго до того, как Юрий Васильевич получил права. Просто были деньги — вот он и купил, а правила дорожного движения осваивал интуитивно. Думал: а что тут учить, на красный стоят, а на зеленый едут, и этого достаточно.

Наши репетиции (спектакль «Веселые парни») проходили весело, Юрий Васильевич много рассказывал о себе, травил байки. И однажды Ульянов меня вызывает и говорит: «Вы там чем, вообще, занимаетесь? Вы спектакль-то сдавать будете?» Я отвечаю: «Подождите, Юрий Васильевич не до конца выучил текст». — «Он никогда не выучит!» Когда я об этом разговоре сообщил Яковлеву, он моментально собрался и быстро выучил текст. И очень обрадовался, когда я ему предложил приемку спектакля поставить на 31 декабря. Сдача прошла замечательно, худсовет хотел закончить пораньше, поскольку все спешили по домам. Но главное, Ульянов о спектакле сказал очень добрые слова...Эта постановка потом много лет шла с огромным успехом".