«Отравиться» витаминами реально: как распознать гипервитаминоз

Всем известно, что без витаминов наш организм чувствует себя неважно, ведь они необходимы для правильного функционирования всех систем, органов и тканей Фото: Shutterstock

Гипервитаминоз, при котором в организм поступает избыток того или иного витамина, может доставить организму довольно неприятные последствия. Екатерина Гергесова, врач высшей квалификационной категории, к.м.н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U расскажет, чем грозит гипервитаминоз и как его выявить.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ВИТАМИНОВ

Всем известно, что без витаминов наш организм чувствует себя неважно, ведь они необходимы для правильного функционирования всех систем, органов и тканей. На сегодня известно тринадцать витаминов, которые объединены в две группы: водо- и жирорастворимые.

Водорастворимые витамины – это знаменитый витамин С и чуть менее знаменитые, но не менее полезные витамины группы В. Они растворяются в воде и выводятся из организма с мочой. То есть организм сам контролирует их содержание, что несколько снижает риск гипервитаминоза.

Сложнее с жирорастворимыми. К ним относятся группы А, Д, Е и К. Они перерабатываются и накапливаются в жировой ткани, в печени, соответственно, получить избыток таких витаминов проще.

С тех пор, как Лайнус Полинг начал активно пропагандировать прием огромных доз витамина С в любой непонятной ситуации, множество фармкомпаний стали выпускать витаминные комплексы в таблетках. Реклама этих средств настаивает на том, что принимать витамины можно по принципу «кашу маслом не испортишь», то есть постоянно. И получить гипервитаминоз можно довольно быстро – особенно если назначать себе эти препараты самостоятельно, без консультации врача.

А, С И Д – ЧЕМ ОПАСНО «ЗОЛОТОЕ ТРИО»

Про пользу приема витамина С начал рассказывать Лайнус Полинг, опубликовав в 1970 году труд «Витамин С и здоровье» (в другом переводе – «Простуда и витамин С»). Полинг был дважды лауреатом Нобелевской премии, и это придало такой вес его словам, что книга мгновенно стала бестселлером, а фармацевтические компании буквально открыли золотую жилу по производству синтетических витаминов.

Но увы, Полинг ошибался. Принимать витамин С в неограниченных дозах нельзя, потому что его избыток приводит к снижению свертываемости крови, повышению давления и нарушениям в обмене веществ. Кроме того, гипервитаминоз витамина С нарушает усвоение витамина В12 и повышает риск образования оксалатных камней в почках. Симптомы избытка витамина С – покраснение и зуд кожи, раздражение мочевыводящих путей из-за повышения кислотности мочи, головные боли и головокружения, тошнота и диарея.

Витамин Д, который, наверное, занимает второе место по популярности. В последнее время его рекомендуют принимать постоянно, даже летом, а ведь на его выработку оказывает влияние солнечный свет. А значит может случиться переизбыток, что причинит немало неприятностей. Гипервитаминоз в этом случае развивается медленно, но приводит к нарушениям обмена кальция, что впоследствии вызывает повышение уровня кальция в крови и моче. Как следствие – сосуды от избытка кальция становятся ломкими. Избыток кальция в моче указывает на то, что он стал кристаллизоваться в почках, что чревато образованием камней.

Наконец, витамин А, известный своей пользой для зрения. При остром гипервитаминозе (когда в организм за один раз поступает количество витамина, многократно превышающее суточную норму) возникает повышение внутричерепного давления, сонливость, раздражительность, боли в животе, тошнота и рвота. При хронической передозировке витамина А выпадают брови, кожа становится сухой и грубой, появляется сухость глаз, сильная головная боль и общая слабость. Увеличивается хрупкость костей, особенно у пожилых пациентов, а у детей хронический гипервитаминоз витамина А может вызвать кожный зуд, анорексию и нарушение развития.

КТО ТАКИЕ Е И К?

О существовании этих витаминов знают немногие. Тем не менее, злоупотреблять витаминами Е и К тоже не следует (https://www.msdmanuals.com/ru/профессиональный/болезни-нарушения-питания/витаминная-недостаточность-нарушение-метаболизма-и-передозировка/обзор-витаминов-overview-of-vitamins?query=гипервитаминоз). Так, при слишком активном потреблении витамина Е повышается кровяное давление, нарушается работа печени и почек, возникают головные боли и расстройства ЖКТ. Еще одно неприятное последствие – гипертриглицеридемия, повышение числа триглицеридов в крови, а это повышает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин К при избыточном потреблении вызывает увеличение количества тромбоцитов в крови, а это уже повышает риск образования тромбов. Повышенное тромбообразование очень опасно тем, что тромб может оторваться и закупорить кровеносный сосуд, например, в ноге, руке, легких и т.д. Симптомы гипервитаминоза К – боли в печени и сердце, анемия, потливость и жар.

МОГУЧАЯ КУЧКА ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В

Остальные восемь витаминов приходят на группу В – это В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9 и В12. У каждого их них свои функции, но в целом члены этой группы отвечают за иммунитет, формирование красных кровяных телец, работу нервной системы и здоровье кожи, мышц, суставов. К счастью, не со всеми витаминами группы В можно переборщить – так, гипервитаминоз (https://www.msdmanuals.com/ru/профессиональный/болезни-нарушения-питания/витаминная-недостаточность-нарушение-метаболизма-и-передозировка/токсичность-витамина-b6) В1 или В2 нечастое явление, однако способное привести к ожирению печени. А вот прием мегадоз витамина В6 может привести к конкретному заболеванию – периферической невропатии.

Повышенное количество В3 в организме может усугублять течение гепатитов, цирроза печени, гипертиреоза, а витамина В5 - усиливать отеки, боли в суставах, изжогу, тошноту и диарею. Гипервитаминоз витамина В7 тоже возникает редко, проявляет себя учащенным мочеиспусканием и повышенной потливостью, что чревато обезвоживанием.

В9, он же фолиевая кислота, при гипервитаминозе вызывает аллергию, кишечные расстройства, бессонницу. Аллергической реакцией чреват избыточный прием витамина В12. Кроме того, он может вызвать проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой (боли в сердце, учащенное сердцебиение), повысить свертываемость крови, а это опасно появлением тромбов.

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ «ПРОСТО ТАК»

Разумеется, не стоит отказываться от приема витаминов, ведь кроме гипервитаминоза существует и гиповитаминоз, т.е. нехватка витаминов, при которой серьезно нарушается работа организма. Но важно понимать: у каждого витамина есть своя суточная норма потребления, для детей и взрослых, мужчин и женщин, и этой нормы следует придерживаться. Не нужно пить витаминные комплексы «просто так», ведь определить, есть ли у вас нехватка или избыток каких-либо витаминов, можно только с помощью анализов.

Как видно из перечисленных выше симптомов, многие из них могут возникать при самых разных заболеваниях, а потому только по симптомам понять, что у вас гипервитаминоз, не получится. Лучше всего обратиться к врачу-терапевту, который направит на исследование уровня витаминов в крови. Оно бывает как одиночным, выявляющим содержание одного витамина, так и комплексным, когда изучается уровень нескольких витаминов.

Получив результаты анализов, врач устанавливает, есть ли у вас гипервитаминоз и какого витамина слишком много (или, напротив, обнаруживает нехватку полезных веществ). В соответствии с этим доктор принимает меры – например, корректирует диету, назначает симптоматическое лечение.