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24 апреля 2022 8:35

«Отравиться» витаминами реально: как распознать гипервитаминоз

Врач Екатерина Гергесова перечислила основные признаки гипервитаминоза
Анна КУКАРЦЕВА
Всем известно, что без витаминов наш организм чувствует себя неважно, ведь они необходимы для правильного функционирования всех систем, органов и тканей

Всем известно, что без витаминов наш организм чувствует себя неважно, ведь они необходимы для правильного функционирования всех систем, органов и тканей

Фото: Shutterstock

Гипервитаминоз, при котором в организм поступает избыток того или иного витамина, может доставить организму довольно неприятные последствия. Екатерина Гергесова, врач высшей квалификационной категории, к.м.н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U расскажет, чем грозит гипервитаминоз и как его выявить.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ВИТАМИНОВ

Всем известно, что без витаминов наш организм чувствует себя неважно, ведь они необходимы для правильного функционирования всех систем, органов и тканей. На сегодня известно тринадцать витаминов, которые объединены в две группы: водо- и жирорастворимые.

Водорастворимые витамины – это знаменитый витамин С и чуть менее знаменитые, но не менее полезные витамины группы В. Они растворяются в воде и выводятся из организма с мочой. То есть организм сам контролирует их содержание, что несколько снижает риск гипервитаминоза.

Сложнее с жирорастворимыми. К ним относятся группы А, Д, Е и К. Они перерабатываются и накапливаются в жировой ткани, в печени, соответственно, получить избыток таких витаминов проще.

С тех пор, как Лайнус Полинг начал активно пропагандировать прием огромных доз витамина С в любой непонятной ситуации, множество фармкомпаний стали выпускать витаминные комплексы в таблетках. Реклама этих средств настаивает на том, что принимать витамины можно по принципу «кашу маслом не испортишь», то есть постоянно. И получить гипервитаминоз можно довольно быстро – особенно если назначать себе эти препараты самостоятельно, без консультации врача.

А, С И Д – ЧЕМ ОПАСНО «ЗОЛОТОЕ ТРИО»

Про пользу приема витамина С начал рассказывать Лайнус Полинг, опубликовав в 1970 году труд «Витамин С и здоровье» (в другом переводе – «Простуда и витамин С»). Полинг был дважды лауреатом Нобелевской премии, и это придало такой вес его словам, что книга мгновенно стала бестселлером, а фармацевтические компании буквально открыли золотую жилу по производству синтетических витаминов.

Но увы, Полинг ошибался. Принимать витамин С в неограниченных дозах нельзя, потому что его избыток приводит к снижению свертываемости крови, повышению давления и нарушениям в обмене веществ. Кроме того, гипервитаминоз витамина С нарушает усвоение витамина В12 и повышает риск образования оксалатных камней в почках. Симптомы избытка витамина С – покраснение и зуд кожи, раздражение мочевыводящих путей из-за повышения кислотности мочи, головные боли и головокружения, тошнота и диарея.

Витамин Д, который, наверное, занимает второе место по популярности. В последнее время его рекомендуют принимать постоянно, даже летом, а ведь на его выработку оказывает влияние солнечный свет. А значит может случиться переизбыток, что причинит немало неприятностей. Гипервитаминоз в этом случае развивается медленно, но приводит к нарушениям обмена кальция, что впоследствии вызывает повышение уровня кальция в крови и моче. Как следствие – сосуды от избытка кальция становятся ломкими. Избыток кальция в моче указывает на то, что он стал кристаллизоваться в почках, что чревато образованием камней.

Наконец, витамин А, известный своей пользой для зрения. При остром гипервитаминозе (когда в организм за один раз поступает количество витамина, многократно превышающее суточную норму) возникает повышение внутричерепного давления, сонливость, раздражительность, боли в животе, тошнота и рвота. При хронической передозировке витамина А выпадают брови, кожа становится сухой и грубой, появляется сухость глаз, сильная головная боль и общая слабость. Увеличивается хрупкость костей, особенно у пожилых пациентов, а у детей хронический гипервитаминоз витамина А может вызвать кожный зуд, анорексию и нарушение развития.

КТО ТАКИЕ Е И К?

О существовании этих витаминов знают немногие. Тем не менее, злоупотреблять витаминами Е и К тоже не следует (https://www.msdmanuals.com/ru/профессиональный/болезни-нарушения-питания/витаминная-недостаточность-нарушение-метаболизма-и-передозировка/обзор-витаминов-overview-of-vitamins?query=гипервитаминоз). Так, при слишком активном потреблении витамина Е повышается кровяное давление, нарушается работа печени и почек, возникают головные боли и расстройства ЖКТ. Еще одно неприятное последствие – гипертриглицеридемия, повышение числа триглицеридов в крови, а это повышает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин К при избыточном потреблении вызывает увеличение количества тромбоцитов в крови, а это уже повышает риск образования тромбов. Повышенное тромбообразование очень опасно тем, что тромб может оторваться и закупорить кровеносный сосуд, например, в ноге, руке, легких и т.д. Симптомы гипервитаминоза К – боли в печени и сердце, анемия, потливость и жар.

МОГУЧАЯ КУЧКА ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В

Остальные восемь витаминов приходят на группу В – это В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9 и В12. У каждого их них свои функции, но в целом члены этой группы отвечают за иммунитет, формирование красных кровяных телец, работу нервной системы и здоровье кожи, мышц, суставов. К счастью, не со всеми витаминами группы В можно переборщить – так, гипервитаминоз (https://www.msdmanuals.com/ru/профессиональный/болезни-нарушения-питания/витаминная-недостаточность-нарушение-метаболизма-и-передозировка/токсичность-витамина-b6) В1 или В2 нечастое явление, однако способное привести к ожирению печени. А вот прием мегадоз витамина В6 может привести к конкретному заболеванию – периферической невропатии.

Повышенное количество В3 в организме может усугублять течение гепатитов, цирроза печени, гипертиреоза, а витамина В5 - усиливать отеки, боли в суставах, изжогу, тошноту и диарею. Гипервитаминоз витамина В7 тоже возникает редко, проявляет себя учащенным мочеиспусканием и повышенной потливостью, что чревато обезвоживанием.

В9, он же фолиевая кислота, при гипервитаминозе вызывает аллергию, кишечные расстройства, бессонницу. Аллергической реакцией чреват избыточный прием витамина В12. Кроме того, он может вызвать проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой (боли в сердце, учащенное сердцебиение), повысить свертываемость крови, а это опасно появлением тромбов.

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ «ПРОСТО ТАК»

Разумеется, не стоит отказываться от приема витаминов, ведь кроме гипервитаминоза существует и гиповитаминоз, т.е. нехватка витаминов, при которой серьезно нарушается работа организма. Но важно понимать: у каждого витамина есть своя суточная норма потребления, для детей и взрослых, мужчин и женщин, и этой нормы следует придерживаться. Не нужно пить витаминные комплексы «просто так», ведь определить, есть ли у вас нехватка или избыток каких-либо витаминов, можно только с помощью анализов.

Как видно из перечисленных выше симптомов, многие из них могут возникать при самых разных заболеваниях, а потому только по симптомам понять, что у вас гипервитаминоз, не получится. Лучше всего обратиться к врачу-терапевту, который направит на исследование уровня витаминов в крови. Оно бывает как одиночным, выявляющим содержание одного витамина, так и комплексным, когда изучается уровень нескольких витаминов.

Получив результаты анализов, врач устанавливает, есть ли у вас гипервитаминоз и какого витамина слишком много (или, напротив, обнаруживает нехватку полезных веществ). В соответствии с этим доктор принимает меры – например, корректирует диету, назначает симптоматическое лечение.

Красота и здоровье