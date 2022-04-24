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24 апреля 2022 11:43

Раскол в Европе: почему в Старом Свете блокируют поставки оружия на Украину

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Швейцария наложила вето на возможность реэкспорта через ФРГ оружия для Украины
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Не все страны поддерживают поставки вооружения на Украину

Не все страны поддерживают поставки вооружения на Украину

Глава МИДа Австрии Александр Шалленберг выступил против того, чтобы Украину принимали в Евросоюз. А в Швейцарии в то же время наложили вето на возможность реэкспорта через ФРГ серьезных современных вооружений и боеприпасов для Киева. Означает ли это, что в Центральной Европе намечаются некие контуры «антиукраинского» союза?

С таким вопросом мы обратились к Сергей Маркову, гендиректору "Института политических исследований":

- Австрия и Швейцария выступили против прямой военной поддержки Киева и его вступления в ЕС — это первый знак раскола в Европе?

- Это не антиукраинская позиция. Наоборот — они стремятся вернуть Украине ее нормальное лицо. Все, кто против Киевской террористической хунты — они за спасение этой страны, Украины. Фактически значимые персоны в Австрии и Швейцарии вслух выступили за спасение Украины от власти хунты.

- Почему с таких позиций выступили едва ли не самые богатые страны Европы — при том весьма зависимые от русского газа?

- Речь идет все-таки о некоторых политических силах, а не о позиции государств как таковых. У них есть раскол. И проходит он внутри каждой территории. Там есть политики, которые выступают за максимальное накачивание киевского режима оружием. А есть страны, которые считают, что лучше войну прекратить, и накачивание оружием Киевского режима ни к чему хорошему не приведет. И эти две позиции постоянно борются за первенство. И Австрия, и Швейцария быстро могут поменять свои позиции. И Италия с Германией могут поменять свои позиции тоже.

- Власть в Германии может смениться и канцлера Шольца отстранят из-за того, что он не снабжает Киев оружием «как надо»?

- В Германии партия зеленых — это фактически филиал демократической партии США. И они под давлением Вашингтона могут уйти из коалиции. Такую же проамериканскую позицию занимают и свободные демократы.

- При вероятной отставке Шольца Россия получит еще боле антироссийское правительство в Берлине?

- Это правительство ФРГ рано или поздно примет решение об отправке Киеву всех видов тяжелых вооружений. И не факт, что после перетряски немецкое правительство станет намного более антироссийским. Есть мощные силы, которые против такой компании...

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