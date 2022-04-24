Раскол в Европе: почему в Старом Свете блокируют поставки оружия на Украину

Не все страны поддерживают поставки вооружения на Украину

Глава МИДа Австрии Александр Шалленберг выступил против того, чтобы Украину принимали в Евросоюз. А в Швейцарии в то же время наложили вето на возможность реэкспорта через ФРГ серьезных современных вооружений и боеприпасов для Киева. Означает ли это, что в Центральной Европе намечаются некие контуры «антиукраинского» союза?

С таким вопросом мы обратились к Сергей Маркову, гендиректору "Института политических исследований":

- Австрия и Швейцария выступили против прямой военной поддержки Киева и его вступления в ЕС — это первый знак раскола в Европе?

- Это не антиукраинская позиция. Наоборот — они стремятся вернуть Украине ее нормальное лицо. Все, кто против Киевской террористической хунты — они за спасение этой страны, Украины. Фактически значимые персоны в Австрии и Швейцарии вслух выступили за спасение Украины от власти хунты.

- Почему с таких позиций выступили едва ли не самые богатые страны Европы — при том весьма зависимые от русского газа?

- Речь идет все-таки о некоторых политических силах, а не о позиции государств как таковых. У них есть раскол. И проходит он внутри каждой территории. Там есть политики, которые выступают за максимальное накачивание киевского режима оружием. А есть страны, которые считают, что лучше войну прекратить, и накачивание оружием Киевского режима ни к чему хорошему не приведет. И эти две позиции постоянно борются за первенство. И Австрия, и Швейцария быстро могут поменять свои позиции. И Италия с Германией могут поменять свои позиции тоже.

- Власть в Германии может смениться и канцлера Шольца отстранят из-за того, что он не снабжает Киев оружием «как надо»?

- В Германии партия зеленых — это фактически филиал демократической партии США. И они под давлением Вашингтона могут уйти из коалиции. Такую же проамериканскую позицию занимают и свободные демократы.

- При вероятной отставке Шольца Россия получит еще боле антироссийское правительство в Берлине?

- Это правительство ФРГ рано или поздно примет решение об отправке Киеву всех видов тяжелых вооружений. И не факт, что после перетряски немецкое правительство станет намного более антироссийским. Есть мощные силы, которые против такой компании...

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