Отец Фриске бросил Шепелеву новое обвинение: «Все деньги Жанны он забрал и потратил. 200 тысяч евро!»

Жанна Фриске говорила, что ее сын от Дмитрия Шепелева — незапланированный, но очень долгожданный ребенок. Фото: СОЦСЕТИ

Жанна Фриске умерла семь лет назад. Ссоры и споры в ее семье продолжаются до сих пор. Певица родила первенца от Дмитрия Шепелева в 38 лет, а через несколько месяцев у нее диагностировали глиобластому – опухоль мозга. Фриске и Шепелев вместе боролись за ее жизнь – и с помощью инновационных методов лечения выиграли два года. В апреле сыну певицы Платону Шепелеву исполнилось девять лет. И тут же появилась новая претензия отца Жанны к Дмитрию Шепелеву – финансовая. Владимир Фриске на днях заявил: «Все деньги Жанны он (Дмитрий Шепелев) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6 евро». Откуда деньги и что это за счет Жанны, который может контролировать отец певицы?

После смерти Жанны у нее осталось три официальных наследника – родители и сын. После их вступления в наследство было решено продать квартиру Жанны Фриске в Майами. Сумма сделки – 470 тысяч 758 долларов. По закону эту сумму нужно было разделить на три равные части: две – родителям певицы и одну – Дмитрию Шепелеву, как официальному опекуну несовершеннолетнего ребенка. Владимир и Ольга Фриске тогда еще не предполагали, насколько испортятся в будущем их отношения с Дмитрием Шепелевым, поэтому отказались от своей доли в пользу внука. Но у Фриске были условия к Шепелеву – их долю денег до 18-летия мальчика Дмитрий трогать не будет. Когда Платон вырастет, то получит от мамы солидное наследство – более полумиллиона долларов, с учетом процентов, которые будут начислены на счет. Деньги лежали на счету в иностранном банке. Владимир Фриске рассуждал так: «К этому возрасту парень спокойно бы купил не только квартиру, но и машину или даже дом». Однако еще два с половиной года назад Дмитрий Шепелев начал списывать деньги со счета. Юристы по поручению родителей Жанны тогда еще получили ответ на официальный запрос и узнали – больше двух миллионов рублей ушло на оплату адвокатов в процессе против них же, почти три миллиона на оплату школьных расходов Платона – мальчик учится в частной школе. А теперь Владимир Фриске узнал, что на счету денег почти не осталось – якобы Дмитрий их снял еще в ноябре прошлого года. Может открыл новый счет или потратил?

По утверждению знакомых семьи — Дмитрий Шепелев отличный отец, все свободное время он проводит с Платоном. Фото: СОЦСЕТИ

Родители Жанны заботятся о наследстве для внука. В этом году они выкупил у бывшего зятя часть квартиры дочери. Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев не были женаты. Но Дмитрий владеет частью имущества певицы, так как представляет интересы несовершеннолетнего сына. Владимир и Ольга Фриске выкупили часть квартиры Жанны в элитном доме в Шмитовском проезде на Красной Пресне. Площадь этого жилья 90 кв м. После смерти певицы 2/3 квартиры унаследовали родители, 1/3 - сын Платон. Кадастровая стоимость квартиры 24 млн. руб. Владимир и Ольга Фриске, выкупив у Шепелева долю Платона, считают, что таким образом сохранят недвижимость Жанны для сына. Владимир Фриске обещает: «Ребенок может вообще ни с чем остаться. Поэтому мы и решили выкупить эту часть. Так что квартира сейчас полностью «платоновская» – она его ждет».

После смерти Жанны оставался еще один объект недвижимости – загородный дом в поселке «Лужки 2» Истринского района. Этот участок земли площадью 3730 кв м и дом площадью 400 кв м был куплен Дмитрием на деньги Жанны (так утверждает ее семья) и оформлен в собственность в равных долях. Сделка оформлялась Шепелевым по доверенности от Жанны, так как тогда она уже болела. Дмитрий Шепелев владел половиной этой недвижимости. А ½ Жанны поделили между тремя наследниками. Дмитрий Шепелев выкупил доли родителей Владимира и Ольги Фриске, когда им нужно было по решению суда выплатить долг благотворительному фонду. По слухам этот дом Дмитрий Шепелев уже продал.

Дом в Истринском районе, который Дмитрий купил во время болезни Жанны. Фото: архив «Экспресс-газеты».

Долг фонду выплачивали все наследники. Когда у Жанны Фриске диагностировали опухоль – объявили сбор средств на лечение: деньги поступали через «Русфонд». Собрали 69,2 млн руб. Из них: 11,6 перевели на оплату больничных счетов; 32,6 - по решению певицы перечислили на лечение онкобольных детей. Остаток в 25 млн. руб. перечислили на счет Жанны Фриске. Отчет фонд получил лишь о 3,3 млн руб. Оставшиеся 21,6 млн руб. родные певицы не вернули «Русфонду». Организация подала в суд, который обязал наследников Жанны Фриске вернуть долг. В суде предъявили доказательства: 21,6 млн. руб. незадолго до смерти Жанны сняла со счета ее мама Ольга Фриске. Дмитрий тогда даже дал интервью в новостях федерального телеканала: «Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного человека. Как они были потрачены, мне неизвестно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это - не иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен». Однако долг в 21,6 млн. руб. поделили между родителями и сыном певицы. Дмитрий расплатился за Платона. Долг был выплачен полностью.

Однако финансовые и личные разногласия между семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым продолжаются.