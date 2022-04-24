Чудо повторилось: "валькирия революции" Лариса Рейснер нашлась на видео

Состоялась премьера восстановленного фильма Дзиги Вертова "История гражданской войны". Фото: Кадр видео

Событие, от которого пришли в экстаз историки, состоялось 22 апреля в кинотеатре "Октябрь". Речь идет не о годовщине дня рождения Владимира Ильича. Дело в том, что в минувшую пятницу состоялась премьера восстановленного фильма Дзиги Вертова "История гражданской войны". Дзига Вертов - икона мирового авангарда. Благодаря ему киножурналистика стала искусством. Фильм "История Гражданской Войны" впервые показали на третьем конгрессе Коминтерна в июне 1921 года, после чего кино считалось утерянным и сам Дзига понятия не имел, где его искать.

Сенсацию совершил наш выдающийся киноархивист Николай Изволов.

Не секрет, что 80 процентов фильмов немого периода - погибло. Поэтому, когда вдруг удается обнаружить практически целый фильм, это становится событием мирового значения.

- Мы обрели то, что считалось несуществовавшим, - говорит главный специалист Госархива Сергей Соловьев. - Это уникальная возможность заглянуть сто лет назад и посмотреть в лица людей.

Огромная галерея лиц, участвовавших в гражданской войне - одна из главных "фишек" ленты. Здесь можно увидеть и батьку Махно, который, правда, не смотрит в окно, а улыбается в усы; и франтоватого позера Троцкого; и усатого Буденного.

Ну и самое-самое - хроника запечатлела "валькирию революции" Ларису Рейснер, по которой сходила с ума вся Москва. Это она стала прототипом Лары из "Доктора Живаго" Пастернака и и про ее неземную красоту (и жестокость) слагали легенды. В тридцать лет валькирия умерла, выпив сырого молока, а ее мать, не пережив смерти дочери, покончила с собой.

Впервые восстановленную ленту показали полгода назад на фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA), где она шла на большом экране с оркестром. По окончании полуторачасового показа зрители аплодировали стоя.

Говорят, что бомба дважды не падает в одну воронку, в одну воду нельзя войти дважды, выдающийся успех нельзя повторить. Но умнице Изволову это удалось. Киноархивист уже вписал свое имя в историю, когда три года назад благодаря чуду и Маяковскому нашел и собрал первый фильм Дзиги Вертова "Годовщина революции".

Тогда в эксклюзивном интервью "КП" архивист рассказал, что работает над восстановлением «Истории гражданской войны» (1921).

- Понимаю, что так повезти, как повезло с "Годовщиной революции" - уже не может, такое чудо случается раз в жизни. Но кое-какие-материалы извлечь из архивов, думаю, можно, - осторожно признавался Изволов, еще не догадываясь, что его ждет.

За два года кропотливого труда ему удалось отыскать и восстановить 90 процентов фильма!

К сожалению, показ "Истории гражданской войны" в "Октябре" был единственным. Однако, как отметил историк Сергей Соловьев, при отсутствии форс-мажоров, лента выйдет в прокат осенью этого года.