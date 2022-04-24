«Экономика против санкций» или как ограничения влияют на европейский и российский бизнес

Тема для обсуждения более чем актуальная. Санкционные действия против России поставили бизнес в непростые, мягко говоря, условия. Да, ограничения и запреты выдвинуты США и странами ЕС против России, но серьезно страдают обе стороны конфликта. По мнению организаторов мероприятия, крупные европейские компании, в том числе ориентированные на экспорт, смогли перестроить цепочки поставок, найти новые логистические решения, а малый и средний бизнес, доля которого в структуре ВВП занимает лидирующие позиции, к таким изменениям не готов и вынужден сокращаться или закрываться. Проблем добавляют скачки валютных курсов, растущая инфляция и туманные перспективы.

Как работать и взаимодействовать в новых условиях, участники совещания обсудят 25 апреля в 14.00 в конференц-зале отеля «Four seasons». Среди спикеров премьер-министр Республики Башкортостан, Председатель попечительского совета фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров, депутат Европейского парламента Мариани Тьери, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко, соучредитель Macro Advisory Ltd, экс-главный стратег в Sberbank-CIB, финансовой корпорации Uralsib, Alfa Bank Кристофер Уифер, основатель ZENDEN Group Андрей Павлов, генеральный директор ООО «РестКонсалт» Сергей Миронов и другие.