Российские войска пересекли границу Харьковской и Донецкой областей

Картина генеральной битвы за Донбасс начинает постепенно проступать на театре боевых действий. Фото: Александр КОЦ

- Глядите! Рынок работает! И магазины! – за окнами машины мелькал инопланетный пейзаж, непривычный глазу человека, который последний месяц провел в зоне боевых действий.

В первую пробку мы попали в Купянске, что в полутора часах езды от Изюма, в течение которых ничего меньше бронеавтомобиля «Тигр» тебе по дороге не встречается. Тыловой город кипит мирной жизнью. Тут тебе и лавочки у дороги, и открытые магазины: хочешь – продуктовые, хочешь – промышленные. Об отсутствии света, который дается по часам, напоминают лишь «слепые» светофоры и урчащие «дырчики»-генераторы у тех торговых точек, где есть холодильники. Разрухи здесь нет, город был оставлен украинскими войсками без боя.

Фото: Александр КОЦ

В тыл мы выехали, чтоб попасть на другой участок фронта. Он – всего в 25 километрах от нас, за Оскольским водохранилищем, но все мосты через него взорваны ВСУ, приходится делать крюк в 180 километров. Подолы, Куриловка, Новоосиновка… Вдоль дорог выставлены канистры с ценниками на бензин. Когда-то такая же торговля процветала и в воюющей Чеченской республике. Только тогда в во дворах у местных были свои минизаводики, стоявшие на нефтяном пятне. Здесь народ закупается в России или в Луганске, до которого на минувшей неделе была пробита дорога, соединившая Харьковскую область и ЛНР. Сейчас литр 92-го доходит до двухсот рублей за литр. Но большинство автомобилей ездит на газу.

Фото: Александр КОЦ

Удивительно, но за полтора часа от мирной жизни к фронту мы не заметили российского присутствия. Оно здесь ненавязчивое и не бросается в глаза. Уклад жизни этих территорий, которые и раньше были ориентированы на соседнюю Россию, мало поменялся. Если не брать в расчет временные неудобства. Где-то встречаешь очередь к колодцу за водой – перебои с водоснабжением, где-то – ряд машин к газовой заправке. Поставки топлива пока не налажены на постоянной основе и случаются эпизодически. Проезжаешь разрушенное предприятие, но понимаешь, что уничтожено оно было не боями, а незалежностью.

А вот мосты ближе к зоне боевых действий взорваны уже в ходе нынешнего конфликта. Навигатор то и дело недоумевает, когда мы пытаемся найти объезд очередной переправы, перебираясь либо вброд, либо через насыпи. Местные на букву “Z” на нашей машине смотрят с подозрением, провожая настороженным взглядом. Здесь в ходу другой тактически знак, незаслуженно обделенный вниманием – «О». Это - группировка Центрального военного округа, которая до передислокации действовала в том числе на Сумском направлении. Но, в отличие от войск «V» и «Z», оставалась на периферии внимания.

Фото: Александр КОЦ

Сегодня они наступают из Харьковской области и уже пересекли границу оккупированной Украиной части Донецкой народной республики.

- Как к вам тут местные относятся? – спрашиваем встречающего офицера.

- Здесь нормально, все ведь от местных властей зависит. Вот в Конотопе, Сумской области, сказали главе, что все будет нормально, привезем гуманитарную помощь. Так он собрал народ на площади и объявил, что если люди не примут нашу помощь, мы якобы начнем бомбить их город. Сразу возмущение. Какие-то «черные ведьмы» нам на видео угрозы записывали, дескать, проклянут до импотенции. Из России потом наши «белые ведьмы» им в ответ ролик записывали. И смех, и грех, - смеется наш новый знакомый. – А здесь – полное взаимопонимание.

Фото: Александр КОЦ

На минувшей неделе войска Центрального военного округа с боями заняли первый населенный пункт на севере бывшей Донецкой области – Лозовое.

- Выявляли огневые точки противника, корректировали огонь артиллерии. Личный состав проявляет смекалку, мужество и уверенно идет вперед, - по-военному лаконично и четко докладывает мне командир одной из разведгрупп 30-й Отдельной мотострелковой бригады.

- Как противника оцениваете?

- Не дураки. Местами замысел у них какой-то есть. Виден и советский опыт, и свежее обучение. Но все равно наносим им большие потери. Пленные в основном говорят, что воевать они не хотят, их заставляют. Говорят, что стоят что-то типа заградотрядов из сил ВСУ, а бойцы-пограничники у них впереди. И у них нет выхода. Идти назад – пристрелят свои. Вперед наступать сил нет. Попали между молотом и наковальней.

Фото: Александр КОЦ

- Когда заходили в город, столкнулись с огромным количеством минно-взрывных заграждений, - чеканит еще один разведчик, заместитель командира взвода. – Преодолели, выбили противника, который откатился на пять километров до следующего населенного пункта. Обстановка стабильная, боевой дух высок. По моим бойцам била артиллерия из соседней деревни, минометами накрывали. Но, несмотря на это, используя складки местности, мы продвинулись вперед. И закрепились в Лозовом. Противник собирался в спешке, оставляя за собой вооружение, вещевое имущество, технику.

Фото: Александр КОЦ

В паре километров от Лозового развернуты сразу несколько батарей 122-мм гаубиц Д-30. Артиллерия 2-й гвардейской армии поддерживает наступление пехоты. Еще три дня назад били почти прямой наводкой – на 2,5 километра. Вчера – уже на семь. Сегодня – на 11. Противник постепенно отступает вглубь будущего огромного котла, в который рискует попасть вся донбасская группировка Киева, если не успеет покинуть свои позиции. Фактически наши войска сегодня почти точь-в-точь воспроизводят наступательные действия украинской армии 2014 года, когда она пыталась взять Славянск. Группировка «О» идет на Ямполь и Красный Лиман, чтобы закрыть Славянско-Краматорскую агломерацию с северо-востока. Войска, наступающие от Изюма, перекрывают с северо-запада. С юго-востока идут российские войска и подразделения ЛНР. А с юго-запада – ВС РФ и армия ДНР. Картина генеральной битвы за Донбасс начинает постепенно проступать на театре боевых действий.

Фото: Александр КОЦ

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