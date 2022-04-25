Взятки, пытки и мародерство: исповедь украинского националиста

44-летний Руслан Симанишин из Днепропетровска покрыт татуировками в стиле Третьего рейха Фото: Александр КОЦ

В зоне Специальной военной операции сейчас шутят, что в украинских войсках и националистических подразделениях сейчас нарасхват специалисты по сведению татуировок. По ним ведь можно «прочитать» человека даже лучше, чем по его соцсетям. 44-летний Руслан Симанишин из Днепропетровска воспользоваться услугами такого мастера не успел и в плен попал с полным набором. Стилизованные под орнамент свастики на правом плече, крест, в котором угадывается символ Третьего Рейха, на груди. Поначалу отпирается, мол, молодой был, дурной, не знал, что это означает. И вообще в армии всего пять дней. Но подводит его аккаунт в Фейсбуке, где в форме он щеголяет с 2014 года. Бессмысленно отпираться.

Фото: Александр КОЦ

Говорит, что к идеям украинского национализма пришел в 2003 году. Брошюрки, книжечки, посиделки у костра. И вот она – «Украина понад усе». Это к вопросу о том, что фашизма в незалежной нет. И Россия все выдумала.

Над ним не стоял человек с автоматом, ему не диктовали, что говорить. Можно посмотреть на видео – Симанишин общается свободно, насколько это возможно в его ситуации.

- В 2014-м году я попал под мобилизацию на четвертой волне в зону АТО, в 20-й батальон 93-й механизированной бригады. Дислоцировались как раз под Изюмом.

- Много вас, идейных, было?

- Еще двое. Между собой решили в плен никого не брать. Мы стояли в районе села, там в основном мирные на машинах возили продукты в Луганскую область. На больших блокпостах сторонники ВСУ брали взятки с фур. Одна фура – 15-20 тысяч гривен. С обычных гражданских брали сначала деньгами, потом продуктами, сигаретами… После ротации, мы вернулись в часть дислокации – это черкасская 93-я механизированная бригада. Там очень много было народу с подобными татуировками.

Фото: Александр КОЦ

- Командование их как-то выделяло?

- Не обращало внимания. Главное, что есть человек. После этого мы попали в зону АТО под Мариуполем. Там к тому времени был сформирован полк "Азов", о котором ходили страшные слухи. Пытали, насиловали, пьянствовали. С нами они не контактировали, чтобы меньше знали, что там происходило. Вообще, националисты в армии себя сильно не афишируют. Узнаешь друг друга либо по специфическим брошюрам, либо по татуировкам. Свастику я ни у кого не видел, Как правило – это закамуфлированная символика. Начинаешь разговаривать, по идеям сразу все понятно. Это, в основном, костяк подразделения, и самая жестокая ее часть. Все зверские идеи высказывают именно они. В 2018 году я уволился. А в 2022 снова попал в армию по мобилизации.

В Третьем Рейхе такими ножами награждали во время принятия кандидатов СС в Общие СС, подразделения «Мёртвая голова» или Части усиления СС / Войска СС. Фото: Александр КОЦ

- Сам пришел в военкомат?

- Людей брали насильно под угрозой, что если не пойдешь, 15 лет тюрьмы или вплоть до расстрела по законам военного времени. И здесь, опять же, цементирующим звеном были националисты, которые психологически настраивали новобранцев на борьбу с «москалями». Перебросили нас на это направление. Рядом стояла тероборона. Местное население жаловалось, что «территориалы» мародерили, грабили, выносили ценные вещи, где не было жильцов. Просто вскрывали дома и вычищали все - компьютеры, телевизоры, плазмы. Вывозили частными машинами. И через блокпосты их почему-то пропускали. Потом нас привезли на передовые позиции. Первые три дня были сильные минометные и танковые обстрелы.

- Где вы стояли?

- Мы жили в лесопосадке. Хотели отойти к селу Родное, командиров с нами не было. По связи нам сказали, что расстреляют, если мы отступим. Сказали, держаться до утра. У всех настроение было очень ну, не хорошее, многие убиты. На нас вышли четыре танка, за ними - группа людей, которая начала прочесывать лес. Мы сдались сразу, 12 человек, мы решили, что не собираемся воевать, мы хотим выйти из этого, блин, дерьма.

У одного из пленных бойцов 95 Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на поясе наши разведчики обнаружили копию почётного кинжала СС с надписью «Моя честь называется верность». Фото: Александр КОЦ

- Скажи, у тебя в Великую Отечественную войну кто-то из родственников воевал и на какой стороне?

- Нет.

- Ни за бандеровцев, ни в Красной Армии?

- Нет.

Может быть темнит, а может и нет. Кто знает, какие могли сложиться обстоятельства, при которых его предки на оккупированной фашистами Украине не взялись за оружие. Вечером, увидев в Телеграме фотографию мужа, мне написала его жена Ирина, сама родившаяся в России. Знают друг друга с 14 лет, вместе учились в школе. Про татуировки ничего не знает, говорит, никогда не придавала им значения. И просит отпустить супруга домой, не понимая, что с такими рисунками на теле ему очень повезло остаться в живых.

Когда мы прощались с пленным, он заискивающе посмотрел мне в глаза и спросил: «Меня не убьют?» Кажется, он так ничего и не понял. «Тебя покажут по телевизору, - ответил я. – Конечно нет».

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