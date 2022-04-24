Волонтёр Андрей Лысенко - о Пасхе в Донбассе: "Люди идут в церковь и отмечают праздник. Несмотря на обстрелы, несмотря ни на что"

В Донецке отмечают праздник Светлой Пасхи. Фото: Елена Лебедева

-... Христос Воскрес!

- Воистину Воскресе!

- Как нынешний праздник, Андрей, отмечают в Донбассе, в других регионах освобожденной Украины?

- Все, как всегда. Люди идут в церковь, светят куличи и дома с семьей отмечают праздник. Несмотря на обстрелы, несмотря ни на что...

- Сегодня были обстрелы?

- Они не прекращаются.

- Больше, меньше?

- Обстрелы не стали ни больше, ни меньше, они как были, так и есть.

То есть, сегодня уже были обстреляны ВСУ Ясиноватая, Градами накрыли Горловке, уже есть раненые.

Все, как обычно, ничего на праздник не поменялось.

- Я знаю, что вы обычно связываетесь с друзьями, у вас родственники остались и на той стороне линии фронта, что они передают, как у них вообще там, чего они ждут?

- Каждый - по-разному. Отмечают Пасху все точно так же, как и здесь. Потому что Украина тоже является православным государством, и те же самые православные праздники, которые отмечаем мы, отмечают и они. Настроение разное.

Дело в том, что там у них совсем другое представление, у них, к сожалению, нет полного представления о том, что происходит.

Только молодежь может смотреть что-то по интернету и прочее. А старикам внушают то, что «Россия - враг», что она «издевается над людьми» и так далее.

То есть, как была «антироссийская пропаганда», так она и осталась.

Только - ещё более сейчас ужесточилась.

Если бы у них была информация о целях Российской Федерации, о том, как проходит спецоперация - о том, что не Украина имеет победы на полях сражений, а что Россия все-таки идет потихоньку вперед и добивает неонацистов... А у них - совершенно другая информация. У них - информация о том, что Украину все страны мира любят, снабжают оружием и она уже чуть ли не скоро будет Москву брать.

- Ваша супруга с той стороны вернулась?

- Нет, она еще там. Она не может вернуться, пока линия фронта не продвинется.

- Тогда мы не будем называть ее имя и то, где она находится. Вы с супругой общаетесь? Она что рассказывает?

- Общаемся...

Жена сейчас в деревне, там все нормально, спокойно. Но, к сожалению, узнав о том, что она из Донецка там и прочее, многие родственники не общаются с ней.

Мало кто общается – она сепаратистка для них.

- Но с ней там ничего не случится?

- С ней вроде ничего не происходит, она воспитывает деток, никто не пристает, но и общаться особо люди не горят желанием.

Боятся или даже не могут сказать - почему?

- Ну, а молодежь вот в интернете смотрит, она правду видит, правду знает?

- Дело в том, что многие украинцы правду знают, они ее чувствуют, но - боятся признаться даже самим себе, что их страна поступает очень нехорошо, что их страна виновата во всех этих бедах.

- Вы читаете свои интервью, которые я публикую?

- Да, конечно.

- Спасибо вам за правду. С праздником еще раз.

- Спасибо. И вас с праздником.