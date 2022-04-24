Больной раком Валентин Юдашкин снял шапочку и потряс внешним видом

Валентин Юдашкин и его супруга Марина Фото: СОЦСЕТИ

Валентин Юдашкин и его супруга Марина в светлый праздник Пасхи порадовали народ своим появлением на публике. Жена звезды разместила редкий семейный кадр. На фотографии улыбающийся кутюрье предстал без привычной шапочки, которую носил последнее время. Сняв головной убор, модельер поразил россиян внешним видом.

Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной обратились к публике по случаю главного христианского праздника. "Поздравляем! Светлой Пасхи! Мира, добра! Любви! Счастья!", - написала Юдашкина.

58-летний кутюрье на этот раз обошелся без шапочки, из-за которой все считали, что он лишился волос после очередного курса химиотерапии. Как оказалось, Валентин Абрамович полностью поседел. Он остриг волосы, сделав модную прическу.

Напомним, Валентин Юдашкин много лет борется с онкологией. Рак ему диагностировали в 2016 году. Сначала болезнь поразила почки, а потом метастазы обнаружили по всему организму, в том числе в голове.

"В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год. В самом начале была апатия, но я постепенно вышел из этого", - рассказывал модельер, перенесший несколько операций и химиотерапию.

Кутюрье не скрывает, что диагноз стал для него шоком. "Желания, конечно, никакого - ни работать, ни что-то делать. Я себя заставлял", - говорил он. Только поддержка близких придавала ему сил. Несмотря на тяжелое заболевание кутюрье продолжает заниматься любимой работой.