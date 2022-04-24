В 2013 году на кладбище в селе Гологоры торжественно захоронили останки 16 солдат и офицеров 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина». Фото: Кадр видео

Почему Вооруженным силам России и подразделениям двух республик Донбасса приходится заниматься, в том числе «денацификацией» украинских земель?

Не только потому, что нацистские символы - на знаменах и в головах в современных нацподразделениях этой страны, вроде запрещенных у нас «Азова» или «Айдара».

То, что идеология, которую, исповедовали фашисты 80 лет назад, жива в незалежной — это не «штамп российской пропаганды». И внедрение ее в умы сограждан началось не после февральского переворота в Киеве 2014 года. Вслед за которым по улицам пошли факельные шествия и взметнулись сотни и тысячи рук в до боли знакомом приветствии прежним и новым фюрерам.

В сети всплыл ролик, который был записан 28 июля 2013 года в Золочевском районе Львовской области. В тот день на кладбище в селе Гологоры торжественно захоронили останки 16 солдат и офицеров 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина».

В этой дивизии с апреля 1943-го служили почти 13 тысяч коллаборационистов. Они были карателями. Выжигали партизан в Словакии и Югославии, резали поляков, пускали кровь на рубежах Вены. И убивали москалей. Из состава СС дивизию вывели лишь в конце апреля 1945-го.

Отыскали «святые кости» поисковики коммунального предприятия Львовского областного совета «Доля».

Местный депутат Святослав Шеремета организовал пышную цермемонию «прощания с героями». На которую пришли не только трясущиеся от гордости и ветхости ветераны «Галичины» и священники греко-католической церкви, но и власти, и почетный караул в эсэсовской форме, который произвел залпы из немецкого же оружия, когда покрытые жовто-блакитными стягами гробы опускали во львовскую землю.

Седые и лысые, чубатые и хмурые, они пели «Ще не вмерла Украина» и кричали «Героям слава!». А подпевали и подкрикивали несколько девчонок и мальчишек лет 10-12, которых на этот шабаш притащили, может, их родители, а, скорее, их дедушки и бабушки.

До свержения законно избранной власти в Киеве оставалось семь месяцев. До начала денацификации Украины - почти 9 лет.

Те мальчики, стоявшие и подпевавшие у эсэсовских могил, подросли. И, может быть, сейчас смотрят в прицел на тех, кого они не считают людьми — на русских и украинцев Донбасса. На евреев, белорусов, поляков. Их не считали людьми и прадеды тех детей, ныне юношей призывного возраста.

Кто-то до сих пор полагает, что нацизма на Украине нет - и не было? Это не так. И проводы эсэсовцев в последний путь тут, увы, растянулись во времени.