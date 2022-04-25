Рядовой Илья Коченгин не бросил товарищей и отбил атаку врага, несмотря на ранение

Продолжается военная спецоперация на Украине. Фото: Александр КОЦ

Несмотря на ранения, российские военнослужащие остаются верными присяге: оказывают себе первую медицинскую помощь, не бросают товарищей и продолжают вести бой. «Комсомолка» продолжает знакомить читателей с наградными листами мужественных и самоотверженных военнослужащих, чьи действия на Украине отмечены высокими государственными наградами.

ВСКРЫЛ ПОЗИЦИИ ВРАГА

Старший лейтенант Илья Пакулов

Старший лейтенант Илья Пакулов. Фото: Минобороны РФ

«Командир мотострелковой роты старший лейтенант Илья Пакулов, выполнял задачи в составе батальонно-тактической группы танкового полка, перед которой стояла задача по взятию под контроль дамбы через водоем для последующей переброски войск вглубь обороны противника. Двигаясь в головном дозоре Илья лично обнаружил выстроенную оборону противника, оборудованную с используем рельефа местности, а также инженерных заграждений. Илья осознавал, что для националистов этот рубеж считается важным и прикрывается минометами и артиллерией. Оценив ситуацию старший лейтенант Пакулов принял решение лично выдвинуться на боевой машине пехоты вперед, тем сам спровоцировав огонь артиллерии и минометов на себя, чтобы визуально оценить район их расположения и передать координаты основным силам. Умело маневрируя от ударов националистических сил, Илья вскрыл их позиции и передал данные основным силам, после чего принял решение на вывод головного дозора из-под ударов вражеской артиллерии. При выдвижении боевая машина пехоты, в которой находился Илья Пакулов, получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Несмотря на полученные осколочные повреждения российский офицер самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и вывел группу из-под огня. За выполнение поставленной задачи и отвагу на поле боя Илья Пакулов награжден Орденом Мужества».

КОРРЕКТИРОВЩИК ОТ БОГА

Майор Дмитрий Лысенко

Майор Дмитрий Лысенко Фото: Минобороны РФ

«Батальонно-тактическая группа российских вооруженных сил выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к населенному пункту для обороны радикалы использовали инженерные и минно-взрывные ограждения, а также ствольную артиллерию и оборудованные минометные и пулеметные защищенные позиции. Майор Дмитрий Лысенко корректировал огонь артиллерии и осуществлял контроль нанесения огневого поражения противнику.

Благодаря высочайшему профессионализму Дмитрия в ходе завязавшегося боя российская артиллерия успешно уничтожала огневые позиции боевиков. В бою пост корректировки огня был обнаружен средствами воздушной разведки противника, после чего националисты нанесли по нему минометный удар. Несмотря на полученное осколочное ранение плеча и контузию майор Лысенко, оперативно оказав себе медицинскую помощь, переместившись на запасную позицию, продолжил корректировать огонь российской артиллерии. В результате грамотных и самоотверженных действий майора Лысенко вражеская артиллерия была полностью уничтожена, что позволило российским войскам развить наступление в направлении населенного пункта и освободить его из-под контроля радикально настроенных украинских боевиков. При этом потерь среди российских подразделений допущено не было».

РАНЕНЫМ ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ

Рядовой Илья Коченгин

Рядовой Илья Коченгин Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Илья Коченгин, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, выполнял задачи по блокированию населенного пункта, занимаемого вооруженными формированиями украинских националистов с целью недопущения их контрнаступления. Окруженные националисты раз за разом принимали попытки прорвать оборону. Рядовой Илья Коченгин, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе очередной попытки выйти из окружения боевики нанесли массированный огнеметный удар по позициям российских мотострелков. Несмотря на ранение, полученное от разорвавшегося рядом снаряда, Илья из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести прицельный огонь по позициям радикалов. В результате мужественных и самоотверженных действий рядового Ильи Коченгина задача по блокированию населенного пункта была выполнена».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская армия не воюет против мирных граждан Украины, что не скажешь об украинских националистах, иностранных наемниках и уголовниках, которым раздали боевое оружие стран НАТО. Многие из них чувствуют себя как на африканском сафари, стреляя по всему, что движется, минируют школы и детские сады.

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР.

По данным следствия, 23-24 апреля 2022 года украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецкой и Луганской народных республик. В результате обстрелов в ДНР погиб 1 мирный житель, 7 - получили ранения, было повреждено 30 жилых домов и другие постройки.

В городах Первомайск, Золотое-5, Ирмино и Новоайдар ЛНР в результате преступных действий ВСУ и националистов повреждены 23 жилых дома, хозяйственная постройка, пункт общественного питания и магазин.

КСТАТИ

Украинские силовики действовали умышленно, в очередной раз нарушая положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и дополнительного протокола к ней.

Следственный комитет России фиксирует каждый факт преступных действий украинских военнослужащих и националистов в отношении мирного населения Донбасса. Работа по сбору доказательств преступлений киевского режима будет продолжена, а лица, причастные к совершению этих преступлений, будут установлены и привлечены к ответственности.