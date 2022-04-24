Заворотнюк отвезли к батюшке

Дочь актрисы Анна и 78-летняя мама Валентина Борисовна Фото: СОЦСЕТИ

Все женщины из семьи больной раком Анастасии Заворотнюк удивительно похожи друг на друга. А еще они очень красивые. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" не раз лидировалав рейтингах самых привлекательных актрис. Красотой в маму пошла и старшая дочь актрисы Анна. Ну а 78-летняя Валентина Борисовна - мама артистки - являет собой самый яркий пример того, как в столь солидном возрасте можно выглядеть на десять лет моложе.

В светлый праздник Пасхи дочь Анастасии Заворотнюк отвезла свою любимую бабушку Валентину Заворотнюк в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. "Весь день были с батюшкой. Много рассказывал о своей службе и о том, как он решил стать монахом. Удивительный человек", - подписала трогательный снимок Анна, позируя у храма.

Женщины провели там целый день, обойдя святые места. "Каждую Пасху моя бабушка печет самые вкусные на свете куличи. Но в этот раз она только покрасила яйца, на куличи не хватило сил. И мы с Катюшей решили отвезти ее в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру", - отметила Анна.

По словам девушки, ее бабушка после поездки наполнена огромной радостью. "Бабушка наполнена такой радостью после этой поездки, что я тоже не могу не радоваться. Она для меня мой смысл жизни", - призналась внучка.

Валентина Борисова, кстати, выглядит просто великолепно. С трудом верится, что ей скоро 80. А ведь на ее долю выпали огромные испытания - сначала она похоронила мужа, потом сына. А спустя время узнала о страшной болезни дочери. Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с раком мозга.