Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 апреля 2022 года: Горловку обстреляли пасхальным утром, Болгария раскололась из-за оружия для Украины

Обстрелы на Украине не прекращаются во время Пасхи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И киприоты страдают из-за Украины

Никос Анастасиадис, президент Кипра, утверждает, что последствия событий на Украине неизбежно затронут Кипр. В пасхальном послания жителям острова он заявил: «Мы сталкиваемся с новыми вызовами, имеющими экономические и социальные последствия во всем мире». По его словам, руководство Кипра «полно решимости» совместно с партнерами «способствовать смягчению этого нового непредвиденного кризиса». Решимость — это хорошо, смягчение — тоже неплохо, а беженцев вы принять готовы?

Байден промахнулся с «геноцидом украинцев»

Придавать какое-то значение словам Джо Байдена о «геноциде» на Украине, который будто бы устроила Россия, не стоит совершенно. Об этом заявил обозреватель The New York Times Росс Даутхат. Он полагает, что подобные комментарии президента вызвали обеспокоенность у многих американцев, переживающих, что США в участвует в конфликте на Украине. Обозреватель авторитетного издания напомнил случаи, когда власти США закрывали глаза на преступления: «Во время войне в Конго массовые убийства и зверства продолжались в течение многих лет — но никто не назвал это геноцидом».

София мучается с поставками Киеву

Болгария никак не решится на поставки оружия Киеву. Причина — разногласия в правящей коалиции. В нее входят партии «Продолжаем перемены» премьера Кирилла Петкова, «Есть такой народ», Болгарская соцпартия и «Демократическая Болгария». Пророссийски настроенные социалисты предупреждали, что выйдут из коалиции, если София одобрит поставки оружия Киеву. А вот демократы правой ориентации заявляют, что сделают то же самое - но если Болгария откажется от поставок. Споры в парламенте затянулись. Пока депутаты кричат, пушки молчат.

Мариуполь отметил праздник Воскресения

Праздник Воскресения Христова отметили в главном православном храме Мариуполя – храме Покрова Божией Матери. Это самый большой православный храм города-порта. В нем работали и волонтеры, в том числе, раздавали местным жителям гуманитарную помощь По словам мэра города Константина Иващенко, пасхальные богослужения прошли «в четырех церквях Мариуполя» – «на левом и правом берегу». Их провели местные православные священники Московского патриархата.

Медведчука лишают мандата

Пока суд не объявил приговор Виктору Медведчуку, его нельзя лишить статуса депутата Верховной рады - об этом заявил первый вице-спикер парламента незалежной Александр Корниенко. Он сообщил, что у Рады «нет конституционных оснований забирать мандат, если человек под следствием». При том, рассуждая о возможном приговоре суда, вице-спикер предположил: «Я думаю, что он будет, и это все понимают». А без приговора лишить депутата мандата можно только в случае подачи самим народным избранником заявления о сложении полномочий. «Все, что мы смогли сделать, мы исключили из комитета его, - заявил Корниенко, - это такой символически важный шаг».

Горловку обстреливали пасхальным утром

Украинские силовики трижды обстреляли Горловку за 40 минут. Первый обстрел зафиксировали в 6:45 по местному времени. Огонь велся со стороны Майорска по Никитовскому району Горловки. ВСУ выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров. Второй обстрел последовал 20 минут спустя со стороны Дзержинска — три снаряда калибром 122 миллиметра. А третий — еще 15 минут спустя. По поселку шахты имени Ленина выпустили пять 122-миллиметровых снарядов. Также в этот праздничный день украинцы обстреляли Донецк и Ясиноватую, по которым было выпущено не менее 16 ракет и снарядов.

Украина просит МАГАТЭ спасти мирный атом

Киев представил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) список оборудования, которое нужно для безопасной эксплуатации украинских ядерных объектов. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном в субботу на официальном сайте МАГАТЭ. «Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины», - заявил гендиректора агентства Рафаэль Гросси. В списке - устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, системы электроснабжения и дизель-генераторы.

Эрдоган звонит Зеленскому

Президент Турции Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию в незалежной. Турецкого лидера интересовало, почему переговорный процесс между Москвой и Киевом буксует. Президент Турции также указал на важность эвакуации населения из Мариуполя. Анкара, по словам Эрдогана может выступить в роли гаранта безопасности Киева. Говорили и о том, возможна ли встреча президентов России и Украины.

Донецкую группировку ВСУ прижимают

Российские подразделения пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями. Группировка с тактическим обозначением «О» занимает первые населенные пункты в северной части Донецкой народной Республики. В частности, взят под контроль город Лозовое, продолжаются бои в направлении Лимана и Ямполя. Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что войска республики вышли на границу Харьковской области, освободив дорогу на Харьков.