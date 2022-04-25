Дайте, вирус, шанс

Герой Юрия Борисова (в кадре с Викторией Агалаковой и Викой Дроздовой, справа) покажет всем путь к спасению. Фото: 1-2-3 Production

Первый сезон «Эпидемии» вышел буквально накануне пандемии, и столь диковинное совпадение подняло интерес к проекту до небес - сериал, и без того неплохой, стал культовым. Многие зрители вполне серьезно говорили о пророчестве, о мистике и прочих будоражащих обывательскую душу вещах (хотя, если уж честно, болезнь, которая накрыла планету в фильме, на коронавирус была совсем не похожа).

Второй сезон ждали долго, больше двух лет, за которые в мире многое поменялось - о страхах, порожденных ковидом, нынче вспоминают чуть ли не с улыбкой, и ужастиком про смертельный вирус сейчас уже никого не напугаешь. В такой ситуации пойти по банальному пути и «вернуть» аудиторию на то самое место, на котором была поставлена точка в первом сезоне, было бы самоубийством и грозило потерей зрительского интереса. Мол, а-а-а, опять эти, опять куда-то убегают - скукота... Выход, хоть и рискованный, был найден. Да, нас «вернули» на то самое место, в охваченную эпидемией Карелию, но не к тем героям, которых мы помним по первому сезону - нескольким московским семьям, волею обстоятельств объединившимся и ищущим спасения за пределами столицы.

Вся стартовая серия второго сезона - это своеобразный перезапуск истории, в которой теперь есть и другие персонажи: питерский юноша-мажор, его забитая подружка, его приятель-азиат, влюбленная в азиата пышнотелая немка (одному Богу и сценаристу известно, как ее в этот сюжет занесло). Разношерстная компания спасается от вируса в загородном доме мажора, запивая страх алкоголем и не очень-то понимая, что делать дальше. Ясность вносит отбившийся от сослуживцев спецназовец: словно сказочный богатырь, он может все - и дров наколоть, и блинов напечь, и всех со всеми помирить. Был бы рядом Змей Горыныч - и его бы победил, благо верный автомат всегда под рукой. Эта роль досталась звезде «Калашникова» и «Купе номер 6» Юрию Борисову, обаяние которого помогает зрителю быстрее понять и принять новых героев. И теперь уже не так опасно вспомнить и о старых, с которыми, как выясняется, тоже произошло много интересного...

Свежие серии «Эпидемии» можно смотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER. Дата премьеры в телеэфире пока неизвестна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Елизавета»: попытка номер пять

Сага о юности императрицы Елизаветы Петровны, несомненно, самый многострадальный сериал весны. Картина уже несколько раз снималась с эфира из-за того, что сетка канала «Россия» постоянно меняется в связи с текущими политическими событиями. Очередная попытка донести «Елизавету» до народа состоится сегодня в 21.20. Хочется верить, что в этот раз ничто не помешает столь ожидаемой премьере состояться. Напомним, главную роль в 12-серийном фильме играет Юлия Хлынина.