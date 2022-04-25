Военная спецоперация на Украине 25 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 апреля 2022 года.

Украинским националистам, засевшим на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, в силу различных причин "осталось недолго", заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Также он считает, что в будущем, после восстановления, Мариуполь станет еще красивее, чем раньше.

Российские войска пересекли границу Харьковской и Донецкой областей. Подразделения РФ заняли первые города на оккупированной Украиной части ДНР. Репортаж Александра Коца.

Власти Украины обсуждают с США вопрос использования замороженных активов России для финансовой помощи Украине, заявил председатель украинского правительства Денис Шмыгаль. Он также отметил, что Киеву ежемесячно необходимо до пяти миллиардов долларов финансовой помощи. министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пока не знает, можно ли направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины. По ее словам, "последствия этого решения нужно тщательно взвесить".