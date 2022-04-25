Тетя Аня Михалкова и Хрюши

Героиня Анны Михалковой хочет, чтобы о ее необычной методике воспитания услышали все. Фото: Кадр из фильма

У режиссерши Пармас тринадцать сценаристов, а с нею, преподавательницей сценарного дела, и все четырнадцать. А также постоянный пармасовский сюжет исправления пороков Божьим промыслом и Анной Михалковой (у нее все фильмы про это). Наследники усопшего казнокрада едут в Малые Тетюши к незнакомой родственнице вымогать банковские коды, сжигают ей дом и за порчу имущества попадают на поселение, где та трудится охранником-воспитателем. Радовать мстительную публику общественно полезным трудом на свинарнике. У родственницы (Михалкова) висит в кабинете портрет главного перевоспитателя ворья свинарником А. С. Макаренко, в «Педагогической поэме» которого читаем: «Сорок сорокарублевых педагогов могут привести к полному разложению не только коллектив беспризорных, но даже коллектив, состоящий из Клямеров» (имя инспектора губнаробраза, исповедующего трудоустройство всякой швали на малые деньги). Из кого состоял коллектив «Исправления», история умалчивает, но результаты труда стаи сорокарублевых сценаристов очевидны всем.

Сценаристы Пармас питают странную тягу к перевоспитанию фекальными массами и песней «А-а, крокодилы-бегемоты». В первой же серии воспиталка кидает бумаги об условно-досрочном освобождении расхитителя в сточный колодец, а после ныряет туда вслед за ним сама. В третьей наследники совершают побег через канализационный тоннель по колено в этом самом. В пятой мажорную толстуху загоняют в лохань со свиными отходами. От всего этого, по мысли Пармас, люди должны становиться лучше. Особенно если им почаще играть пионерские шлягеры «Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется «ура» и «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной».

Обилие детских песенок и градус педагогических излишеств тети-вохры наталкивает на ассоциации давних лет, когда актриса Михалкова вела с Хрюшами передачу «Спокойной ночи, малыши!» и звалась просто тетей Аней. Характер с той поры не изменился. Тетя Аня по-прежнему верит в лучшее, пытается достучаться до сердца Хрюш посредством гипноза, физзарядки, положительных эмоций и чтения вслух воспитательных методичек. И если зона терпит ее из уважения к бескорыстию и сострадания к оптимистическому безумию, то милые родственнички, конечно, являют себя в стаде самой паршивой овцой. Толстуха-сестра во всех случаях включает попугая Кешу: как мы на Таити, да какой у меня платиновый айфон. Упырь-братец любой ценой ищет коды. Мамаша их (Татьяна Лютаева) твердо встает на путь бытового алкоголизма, а мачеха (Наталья Бардо) ищет легкой жизни посредством принятия эротических поз. Тринадцать беспонтовых сценаристов ведут себя схожим образом, то на четыре серии забывая кого-то из воспитуемых, то опасно преувеличивая добрый прибабах героини, отчего в клоуна превращается она, а не родня, а то обильно шутя с фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих», который, как всем известно, снял папа тети Ани, дедушка Никита (иных связей с сюжетом установить не удалось). Ситуацию как-то выравнивает светлое чувство к тете Ане ее соседа, условно освобожденного зека (Тимофей Трибунцев), но вместе с ним количество героев, как и количество сценаристов, уже переходит всякие пределы, а хронометраж не резиновый, а зона греется, а пробудить совесть сразу в четырех моральных уродах задача не для слабаков, а еще надо смешить непритязательных зрителей зарядом дроби в задницу. А-а, и зеленый попугай.

Выводы из всего нужно делать продюсерам и заказчикам с ТНТ: из фильма про совесть не очень ладится комедия (пару раз получалось у Рязанова), а если совесть и комедию совать в зону, не очень ладится с правдоподобием, а для правдоподобия надо привлекать спецов по ходками и малинам, из-за чего на экране сто человек, за экраном сто человек, и все орут.

Светлым пятном на этой вакханалии мерцает тетя Аня с букетом желтых листьев, но нельзя же всей сорокарублевой шайкой так долго прятаться за спиной одной большой артистки. Тем более и героиня у нее совершенно блаженная.

«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

2022.

Реж. Анна Пармас