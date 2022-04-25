Максим Галкин закатил истерику в Израиле

Алла Пугачева с молодым мужем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин, уехавший в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри, продолжает неистово истерить в сторону России. По словам шоумена, у него сорвались рекламные контракты, отменились концерты и он потерял деньги.

Максим Галкин в последнее время сам не свой. Муж Аллы Пугачевой неважно выглядит, имеет помятый вид, а поджатые губы дрожат. В таком виде он появился перед поклонникам, сделав экстренное заявление.

"У меня сорвались все рекламные контракты до конца года. Я потерял рекламные деньги. Это раз. Второе. Я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, их стали переносить или или вообще отменять", - начал свой монолог шоумен.

Максим Галкин в последнее время сам не свой

Он признался, что пытался что-то сделать, но все тщетно. "Поймите, я не выступаю сейчас. Зрители стали сдавать билеты, концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть. Я давно собирался отдохнуть", - начал зачем-то оправдываться артист.

После чего внезапно огорошил: "Давно запланировал в Израиле концерты, где меня всегда ждет публика".

Отдых в Израиле не идет юмористу на пользу

Поклонники, правда, крик души звезды не оценили. Кто-то справедливо спросил: "Как можно было планировать концерты в Израиле в то время, когда в России намечены рекламные съемки и концерты?"

Не остался в стороне и известный адвокат Сергей Жорин. Он написал в блоге: "Как я понимаю, эти видеообращения и есть запланированные концерты. Лично я всегда ценю смелость и прямолинейность, но не когда это «внезапно» становится финансово целесообразно".