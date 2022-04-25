Выбывший из "Маски" Мухомор Евгений Дятлов рассказал о самой большой лжи на проекте

Евгения Дятлова раскрыли всего за шаг до суперфинала. Фото: пресс-служба НТВ.

Евгению Дятлову до последнего удавалось водить судей и зрителей за нос: лишь в недавних выпусках шоу "Маска" на НТВ поклонники наконец начали что-то подозревать, а у жюри появилась робкая рабочая версия. Мухомору удалось дойти почти до конца, выбыв всего за шаг до суперфинала.

О том, что ему пришлось пережить на проекте за эти два с половиной месяца, актер рассказал в интервью сайту kp.ru.

- Поначалу я не сильно интересовался «Маской», но позже на меня произвело огромное впечатление выступление Стаса Пьехи в образе Неваляшки, - признался Евгений Дятлов. - Я настолько привык видеть его в совершенно другом музыкальном имидже, что был сильно удивлен, узнав, что под маской скрывается именно он. Мне-то казалось, что он уже весь определен и давно показал все, на что способен. Участники «Маски» могут попробовать то, чего никогда бы не позволили себе при каких-то других обстоятельствах. Поэтому, когда мне поступило предложение выступить в 3-м сезоне, я согласился. «Посмотрим, что я могу», - сказал я самому себе.

Анубис вырвался в суперфинал. Фото: пресс-служба НТВ.

- Евгений, почему именно Мухомор?

- Мне предложили на выбор несколько эскизов. Среди них запомнился костюм Улитки – огромный такой, с домиком на колесиках. Я сначала хотел выбрать этот неповоротливый образ, потому что в нем затруднительно танцевать. Подумалось: «Ну, куда мне плясать, я ж уже не мальчик». Еще был костюм Муравья, но он сидел плотно по фигуре, к такому надо было бы отдельно готовиться. И вдруг увидел Мухомора, он мне очень понравился. В реальности костюм оказался таким же шикарным, как и на картинке. Я, как театральный актер, вижу, с какой любовью, как добротно и с какой фантазией он сделан. Все продумано до мелочей, множество деталей. Художникам по костюмам браво!

Сладкая парочка судей - Филипп и Валерия. Фото: пресс-служба НТВ.

- Как чувствовали себя внутри костюма?

- В нем очень жарко. Ткань плотная, тяжелая, сверху еще много деталей нашито. Сначала я надевал костюм на футболку, затем уже и от нее решил отказаться. Голова Мухомора весит, думаю, килограмма 3-4, так что особо не поскакать и головой не помотать. Никаких признаков клаустрофобии у меня не было, но вот дышать внутри крайне тяжело. В маске я почти ничего не мог разглядеть и все время боялся упасть. Однажды посмотрел по телевизору одно из своих выступлений, и увидел, что стоял на самом краю. А будучи на сцене, даже этого не заметил.

- Как скрывали от родных и друзей участие в «Маске»?

- Мне часто звонили ребята знакомые и спрашивали: «Мухомор – это ты или нет?». Кто-то узнал меня по подергиванию плеч, когда Мухомор смеялся. Кто-то обратил внимание на походку. Но я всем отвечал, что это не я.

Алиса Мон в костюме Котика - приглашенный гость второго полуфинала. Фото: пресс-служба НТВ.

- Похудели за время участия в проекте?

- Не взвешивался, но по одежде чувствую, что да.

- Чем боялись выдать себя: интонациями, вокалом, походкой..?

- Мне очень хотелось поиграть в прятки с жюри и со зрителями. Но я совсем не боялся выдать себя. Ну разгадают и разгадают. Я свой среди чужих и чужой среди своих на этом празднике жизни. Я пришел в «Маску», чтобы получить яркие впечатления и испытать новые ощущения, даже если бы задержался здесь на 1-2 выпуска. Никаких далеко идущих целей я не преследовал, мне просто было очень интересно. Я сформировал характер Мухомора, и в нем было любопытно существовать, наблюдать за реакцией жюри и зрителей. Я периодически что-то говорил невпопад, хихикал. Кстати, это все результат наблюдений за близкими мне людьми и попытка повторить за ними.

Игорь Саруханов заскочил в "Маску" всего на один выпуск. Фото: пресс-служба НТВ.

- От чего пришлось отказаться ради «Маски»?

- «Маска» ничего не отменила. Даже наоборот. Это был суровый период, потому что было много параллельной работы. Честно говоря, я потерял счет дням и часовым поясам. У меня был очень насыщенный график: я постоянно куда-то ехал, летел, бежал. Репетировал здесь, в Москве, записывал выпуск, потом мчался в Петербург на день, оттуда в ночь улетал на 4-дневные гастроли, затем назад, туда-сюда, это было ого-го!

- Ваша самая ваша большая ложь на проекте?

- Я изначально для себя понимал, что любой вопрос – это только запрос на какой-нибудь нетривиальный ответ. В вопросе нужно было искать природу парадокса, попробовать добиться улыбки. А правда это или нет – все равно. Мне кажется, можно хоть на все вопросы отвечать «нет». Я соврал жюри, что никогда не пел в подземном переходе. А я пел! В 90-х в переходе у Гостиного двора.