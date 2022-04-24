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В мире23 апреля 2022 21:02

Неспокойная история: Эмманюэль Макрон сохранил пост президента Франции

Несмотря на то, что официальные результаты выборов президента Франции 2022 еще не объявлены, в стране уже начались протесты
Людмила ПЛОТНИКОВА
Макрон сохранил пост президента Французской республики

Макрон сохранил пост президента Французской республики

Фото: REUTERS

МВД Франции опубликовало предварительные итоги состоявшегося в стране второго тура президентских выборов: с небольшим перевесом голосов избирателей действующий президент страны Эмманюэль Макрон сохранит свой пост.

Победа безоговорочна (Марин Ле Пен уже признала свое поражение), но не впечатляюща: за Макрона проголосовали 53% пришедших на участки, Ле Пен отстала от него всего лишь на 5%.

Она назвала свой результат победой, поскольку поддержавшие ее миллионы французов, отдав ей свои голоса, «тем самым потребовали перемен».

Марин Ле Пен уже признала свое поражение на выборах.

Марин Ле Пен уже признала свое поражение на выборах.

Фото: REUTERS

Макрон уже выступил перед сторонниками и пообещал, что «предстоящие годы не будут спокойными, но войдут в историю». Среди прочего он пообещал превращение Франции в великую экологическую державу, а также высказал намерение бороться за более справедливое общество и равенство полов.

Не все во Франции довольны переизбранием Макрона. Участник первого тура президентской гонки Эрик Земмур высказал свое разочарование ее результатами, отметив, что с подведением итогов выборов проиграли «те, кому дорога Франция».

В Париже тут же вспыхнули протесты. На плакате написано "Долой Макрона, Робин Гуда буржуазии"

В Париже тут же вспыхнули протесты. На плакате написано "Долой Макрона, Робин Гуда буржуазии"

Фото: REUTERS

И неспокойная история, которую пообещал писать действующий глава Пятой республики, похоже, уже началась – Францию охватили протесты. Полиция сообщает о баррикадах и демонстрациях в Париже, Нанте, Марселе и других городах страны. В столице протестующие скандируют «Мы здесь, даже если этого Макрон не хочет».

Недовольные результатами выборов вышли на улицы.

Недовольные результатами выборов вышли на улицы.

Фото: REUTERS

Полиция применила меры к протестующим.

Полиция применила меры к протестующим.

Фото: REUTERS

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