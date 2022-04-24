Макрон сохранил пост президента Французской республики Фото: REUTERS

МВД Франции опубликовало предварительные итоги состоявшегося в стране второго тура президентских выборов: с небольшим перевесом голосов избирателей действующий президент страны Эмманюэль Макрон сохранит свой пост.

Победа безоговорочна (Марин Ле Пен уже признала свое поражение), но не впечатляюща: за Макрона проголосовали 53% пришедших на участки, Ле Пен отстала от него всего лишь на 5%.

Она назвала свой результат победой, поскольку поддержавшие ее миллионы французов, отдав ей свои голоса, «тем самым потребовали перемен».

Марин Ле Пен уже признала свое поражение на выборах. Фото: REUTERS

Макрон уже выступил перед сторонниками и пообещал, что «предстоящие годы не будут спокойными, но войдут в историю». Среди прочего он пообещал превращение Франции в великую экологическую державу, а также высказал намерение бороться за более справедливое общество и равенство полов.

Не все во Франции довольны переизбранием Макрона. Участник первого тура президентской гонки Эрик Земмур высказал свое разочарование ее результатами, отметив, что с подведением итогов выборов проиграли «те, кому дорога Франция».

В Париже тут же вспыхнули протесты. На плакате написано "Долой Макрона, Робин Гуда буржуазии" Фото: REUTERS

И неспокойная история, которую пообещал писать действующий глава Пятой республики, похоже, уже началась – Францию охватили протесты. Полиция сообщает о баррикадах и демонстрациях в Париже, Нанте, Марселе и других городах страны. В столице протестующие скандируют «Мы здесь, даже если этого Макрон не хочет».

Недовольные результатами выборов вышли на улицы. Фото: REUTERS