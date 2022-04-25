«Максим сжигает мосты»: Собчак не верит в возвращение Галкина в Россию

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети.

В конце февраля Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию и уехали в Израиль. Супруги уже месяц живут за границей и постепенно обустраиваются на новом месте. В соцсетях Максим сделал очередное громкое заявление, в котором объяснил: он решил уехать из Москвы после того, как лишился заработка. Шоумен сообщил, что потерял все рекламные контракты. Кроме того, его выступления в России начали отменять и переносить. «Я потерял концертные деньги», - посетовал Галкин.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала высказывания артиста. Телеведущая считает, что с каждым новым заявлением Максим отдаляется от своей прежней жизни. Собчак призналась, что не верит в возвращение юмориста на родину.

- Максим Галкин очень жестко высказался о событиях в Украине, - написала Ксения в личном блоге. - Этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения.

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Между тем, сам Галкин уверяет, что отправился в Израиль просто отдохнуть.

- Поймите, я не выступаю сейчас. Зрители стали сдавать билеты, концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть. Я давно собирался отдохнуть, - заявил шоумен. - Заодно здесь запланировал концерты, где мне не запрещают выступать. Сложно меня упрекнуть в предательстве? Я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как это делал всю жизнь в маленьких и больших городах независимо от гонорара, который мне платили.

Тем не менее, возвращаться в Россию в ближайшее время юморист и певица не намерены. Максиму удалось найти работу в Израиле: у комика запланирован длительный концертный тур по всей стране. Его выступления пройдут в июне во всех крупных городах – начиная с Тель-Авива и заканчивая Хайфой.

Кроме того, как сообщают израильские СМИ, Пугачевой и Галкину светит еще один контракт. Примадонне и ее избраннику предложили вести местное реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, во время которой участники проходят полосу препятствий. Согласилась ли вести это шоу 73-летняя Алла Борисовна, пока держится в секрете.

Вместе с детьми Гарри и Лизой супруги поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Аренда роскошного особняка обходится им в 1,2 миллиона рублей в месяц. Школьные каникулы у Гарри и Лизы закончились, но дети все равно учатся. Двойняшки в России посещали элитную частную школу – второй класс Первой московской гимназии. За один месяц обучения Пугачева и Галкин платят 160 тысяч рублей за одного ребенка. По слухам, Гарри и Лиза сейчас учатся дистанционно: они проходят школьную программу онлайн, поэтому не отстают. Кроме того, звездные родители наняли детям репетиторов.