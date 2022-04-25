Ле Пен признала поражение: президентом Франции остается Макрон

Макрон сохранил президентский пост Фото: REUTERS

Теперь уже можно сказать со стопроцентной уверенностью: Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции. После подсчета 80% голосов действующий президент Франции набирает во втором туре президентских выборов 54,81%, а его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 45,19%.

Как утверждает газета «Le Mond», согласно данным опросов, проведенных компаниями «Ipsos-Sopra Steria», нынешний глава государства должен получить 58,80% голосов избирателей, а Ле Пен – лишь 41,2%.

Макрон выбрал для своей победной речи Эйфелеву башню, куда он прибыл под гимн ЕС. Как передает «Вашингтон Пост», глава государства назвал результаты голосования «победой амбициозного гуманистического проекта» для Франции и Европы.

Эммануэль Макрон с супругой Бриджит приветствует сторонников на митинге после второго тура выборов Фото: REUTERS

Одновременно с этим президент сделал и «реверанс» в сторону электората своего противника. «Я знаю, что гнев и разногласия, которые заставили многих наших соотечественников сделать выбор в пользу крайне правых, также должны быть устранены, - заявил Макрон. - Это будет моя ответственность».

По данным «Немецкой волны», Макрона уже поздравили лидеры Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Чехии а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая написала в Твиттере: «Вместе мы продвинем Францию и Европу вперед».

Марин Ле Пен уже признала поражение во втором туре, но свой результат считает успехом Фото: REUTERS

Ле Пен уже признала свое поражение, но пообещала и дальше работать над реализацией своего политического проекта. «Я продолжу борьбу за Францию и французский народ», — заявила кандидат от партии «Национальное объединение» в речи перед своими сторонникам. При этом Ле Пен назвала свой результат победой и источником надежды для французов, которые, по ее словам, послали сигнал Макрону.

«Я боюсь, что за следующий срок властям не удастся преодолеть презрение и жестокую политику последних пяти лет, и Эммануэль Макрон ничего не сделает для устранения разногласий в нашей стране», - цитирует ее Рейтер. Несмотря на очевидное поражение Ле Пен, воскресный финиш стал лучшим результатом «Национального объединения» за всю историю президентских выборов во Франции.

Напомним, второй тур выборов президента Франции стартовал утром 24 апреля 2022 года. Согласно последним опросам, большинство французских избирателей симпатизировали Макрону, который на протяжении всего срока правления намеренно подчеркивал свою аполитичность, а вернее – позиционировал себя как «ни левый, правый».

Новость о победе Макрона на улицах Франции встретили массовыми демонстрациями его противников Фото: REUTERS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей ФЁДОРОВ, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции

- Сергей Матвеевич, я почему-то сейчас вспоминаю выборы президента США, когда был Дональд Трамп, за которого мы очень так активно внутри страны переживали…

- Симпатизировали.

- Да. Вот в данной ситуации эти симпатии, если говорить, большинство тех, кто следит за французской политикой, на стороне Марин Ле Пен. Или нет? Это наш кандидат – Марин Ле Пен или мы опять переоцениваем, так же, как и с Дональдом Трампом?

- И да, и нет. Конечно, если вы будете говорить, что Марин Ле Пен - пророссийский кандидат, конечно…

- Да боже упаси…

- Она бы возмутилась, я вам честно скажу, потому что, конечно, она действует в мейнстриме нынешнем европейском, французском. Она осудила нашу военную операцию на Украине и т.д. Тем не менее, ее взгляды – это такой неоголлизм. То есть, она выступает с голлистской позицией. Что имеется в виду? Суверенность, самостоятельность Франции, сделать так, чтобы Брюссель не доминировал над Европой, над национальными государствами, чтобы национальное законодательство было выше законодательства европейского. И в этом плане она также выступает за выход из военного командования НАТО, но поддерживает пятую статью НАТО. И в принципе, критикуя нас, она выступает за сотрудничество с Россией. Потому что это прагматизм. С Россией, самой крупной в мире по территории страной, огромной военной державой и т.д., бессмысленно входить в конфронтацию. Поэтому одна из резонансных тем ее пресс-конференции, где она излагала свои внешнеполитические взгляды, было как раз ее высказывание о том, что после окончания военных действий на Украине, она, если ее изберут, будет выступать за налаживание стратегического партнерства между НАТО и Россией. Это выглядит сейчас, мягко говоря, малореалистичным, тем не менее, такой тезис прозвучал.

Полиция применила дымовые гранаты против демонстрантов Фото: REUTERS

- Ну, если мы рассматриваем применительно к нашей стране двух кандидатов, давайте вспомним, что Марин Ле Пен говорила о Крыме и о воссоединении России и Крыма. По-моему, ничего того, что противоречило бы в данной ситуации нашей позиции, по-моему, сказано не было. Но насколько эта позиция популярна? И вот такими высказываниями она набирает очки или наоборот, их теряет? Сложно предположить, что сейчас, когда выверена каждая фраза, то, что звучит от каждого из кандидатов, это просто эмоциональные какие-то выплески, не имеющие под собой какой-то реальности. Ведь понятно, что, если что-то говорится, значит, это кому-то адресовано из избирателей.

- Да, конечно. Хорошо, что вы упомянули про Крым – я забыл, это тоже очень важный момент. Немало во Франции политиков, которые признают, что Крым – это «при чем здесь Украина»? Причем, то же самое говорил Валери Жискар д’Эстен, он ушел в другой мир, тем не менее, когда он в Москве был, я уж не помню сколько лет назад, выступая в МГУ, он так и сказал – при чем здесь Украина и Крым? Поэтому это очень важная для нас, по крайней мере, позиция и Марин Ле Пен, конечно, старается не дать возможность еще больше ее упрекать в какой-то прорусскости или пропутинском курсе. Причем, пытался ее упрекнуть и все время атаковать во время дебатов нынешний президент Франции. Накануне между двумя турами каждый из кандидатов старался не допускать ошибок и, не дай бог, добавить себе каких-то отрицательных мнений общественности. И в этом плане наряду с тем психозом и массовой истерией, которую мы видим во французских и западных СМИ по поводу военных действий на Украине – Буча там и т.д. – конечно, она остерегается какую-то симпатию продемонстрировать по отношению к России.

- Сергей Матвеевич, но мы же понимаем, что в данной ситуации оказывается и сам Макрон, который хвастался тем, что буквально утром, днем и вечером звонит президенту России, общается с ним, обсуждает все, а потом вдруг неожиданно он заявляет, что нет, президент России не прав и он с ним переговоры не ведет. То есть, уж кого-кого обвинять в связях с Россией, если прослеживать вот, как на примере Америки, где каждое общение воспринимается – ага, значит, это путинский агент – уж, простите меня, не Ле Пен, а Макрон мог попасть именно под вот эту раздачу и навешивание ярлыков. Ему пришлось быстренько что-то объяснять, как-то менять свое отношение?

- Обычно объясняется это так. Вот раньше Путин был – в 2017 году и до вот этой операции – один человек. А после того, как он перешел рубикон, по их точке зрения, это уже другой человек, Россия – страна агрессор и т.д. Но, вы знаете, принцип Макрона, его политика в отношении России уже даже после его избрания и в 2017 году состояла в следующем. Диалог с Россией, вы помните, что он Путина пригласил в августе к себе в Версаль, на открытие выставки. Диалог жесткий с Россией, но необходимый. Но с отстаиванием своих позиций, критикуя Россию за то и за се, а сейчас, тем более, прибавились события на Украине. Поэтому это такой двойственный, если хотите, характер представления Макрона об отношениях с Россией, с одной стороны, диалог, с другой стороны, санкции, давление – он будет присутствовать, судя по всему, и в будущем, если Макрон победит на этих выборах [на момент публикации официальные итоги выборов еще не представлены - ред.]. А это, скорее всего, вероятно.

Фото: REUTERS

- То есть, вы считаете, что выбор будет сделан в пользу Макрона. Почему? Это будут действительно демократические выборы или это будет выбор, который необходим тем, кто пять лет назад Макрона и ставил? А мы помним, что это была фигура, которая выскочила буквально из ниоткуда.

- Совершенно верно. Только потому, что Фийона срезали на взлете его президентской кампании и все были уверены до этих самых компроматов, которые появились на Фийона, что именно он в 2017-м уедет в Елисейский дворец. А Макрон действительно из ниоткуда появился и тем не менее сумел раскрутиться буквально за считанные месяцы, создать свою партию и очень успешно на прошлых выборах стартовать. Сейчас – да, все опросы, если им верить, а им верить, наверное, нужно, хотя и с известным скептицизмом, они все предсказывали на протяжении всей президентской кампании победу Макрона. С разным разрывом, тем не менее. Поэтому сейчас разрыв, вот накануне, по крайней мере, второго тура, был где-то 10 процентных пунктов в пользу Макрона. И, конечно, скорее всего, этот счет в пользу Макрона сохранится и сегодня в результате второго тура. Другое дело, насколько этот разрыв будет сильным? В 2017 году это было 66 на 34 в пользу Макрона. Сейчас отставание Марин Ле Пен будет 10 процентных пунктов, может быть, побольше, а, может быть, и поменьше, кстати говоря. Тем не менее, все-таки шансы у Макрона занять вновь кресло в Елисейском дворце значительно больше, чем у Марин Ле Пен, будем объективно и реалистично смотреть на вещи.

Надпись на плакате называет Макрона Робин Гудом буржуазии Фото: REUTERS

- Сколько бы ни проиграла Марин Ле Пен, вы считаете…

- Да, вы еще спросили, почему? Дело в том, что ситуация парадоксальная. Во Франции немало людей, которые просто ненавидят Макрона, даже вот в отличие от прошлых президентских выборов, считая его президентом богатых, финансовым Моцартом, высокомерным, Юпитером и т.д. И, тем не менее, если сложить арифметически, большинство людей, особенно левых взглядов, считают, что Макрон – это меньшее зло, чем Марин Ле Пен. Тем более, многие считают, что сейчас, в трудные времена, коней на переправе политической менять не надо. Когда придет Марин Ле Пен с ее резонансными и острыми какими-то тезисами, это опасно. Лучше уж поживем, как в прошлом. Такой момент тоже присутствует..

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