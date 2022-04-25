Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова нашла новый способ заработать

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова в конце февраля уехала в Латвию. В отличие от других знаменитостей, уверяющих, что они покинули Россию ради отпуска, актриса честно заявила, что уехала навсегда. Звезда «Современника» призналась, что решила эмигрировать практически без денег: ее накоплений хватит только на три-четыре месяца. Друг актрисы, режиссер Алвис Херманис пригласил ее выступать на сцене Нового Рижского театра, который он возглавляет. Правда, вряд ли он смог предложить Хаматовой гонорар, который полностью обеспечит ее. Ведь Чулпан нужно содержать троих детей и оплачивать содержание большого дома в пригороде Риги. Только коммунальные расходы на такой особняк в Европе могут доходить до 500 евро в месяц. Поэтому актрисе приходится искать дополнительные источники заработка. Хаматова анонсировала в Сети продажу курсов актерского мастерства.

На образовательном онлайн-ресурсе «Уроки легенд» предлагается ее курс по актерскому мастерству. Стоимость одного занятия - 15 тысяч рублей, однако до 28 апреля курс можно заказать со значительной скидкой - шесть тысяч за урок. Всего в курсе 18 занятий, рассчитанных прежде всего на русскоговорящую аудиторию. Во время мастер-классов Хаматова обещает обучить премудростям работы актера в театре и кино, подготовки к кастингам, взаимодействию с режиссерами и партнерами, постановке речи и удержанию внимания зрителей.

Дом Хаматовой в 80 км от Риги в поселке для богачей. Фото: соцсети.

На сайте Чулпан представлена как актриса «Современника» (хотя она уже написала заявление об уходе из театра) и народная артистка России. Примечательно, что сама Хаматова ранее пренебрежительно высказалась об этом звании, заявив, что никогда не дорожила им. Актриса говорила, что оно не имеет совершенно никакого значения и ни на что не влияет.

В Латвии Хаматова и ее трое дочерей поселились в собственном особняке. Артистка 9 лет назад купила участок в 80 километрах от Риги, построила дом и получила вид на жительство в европейской стране. Элитная экодеревня рассчитана на состоятельных людей. В поселке 300 деревянных коттеджей, вокруг лес и озера. Жилье здесь стоит 300 - 400 тысяч евро (43 - 57 миллионов рублей).