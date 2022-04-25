Лето 2021 года стало самым жарким в Европе за последние полтора века

На Сицилии был зафиксирован абсолютный рекорд - в +48 градуса Фото: REUTERS

Опубликован ежегодный отчет европейских ученых из центра по мониторингу атмосферы «Коперник». И он вызывает серьезные опасения.

Исследователи собрали и оценили данные о погоде, которые получили со спутников и наземных станций. И, согласно проанализированным данным, лето 2021 года стало самым жарким в Европе за последние 150 лет. В Испании, к примеру, ртутный столбик термометра поднялся до отметки +47 градусов, а на Сицилии был зафиксирован абсолютный рекорд - в +48 градуса.

Кстати, в то время как юг Европы страдал от жары, на севере континента лили дожди, что привело там к серьезным наводнениям.

- Жара сопровождалась засухой в Средиземноморье, - объясняет директор центра «Коперник» Винсент-Анри Пеш. – Из-за этого в Европе сгорело более 800 тыс. гектаров пашни. И причиной тому - глобальное потепление, а именно большая концентрация парниковых газов в атмосфере.

Чтобы избежать экологической катастрофы (а ученые уверены, что речь именно о ней), они предлагают снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.

- Сейчас необходимо приглядеться с тем сферам нашей жизни, которые наносят непоправимый ущерб окружающей среде, - уверен эксперт-метеоролог «Коперник» Свен Плёгер. – Если мы не начнем менять наше поведение, то ничего хорошего в будущем мы не увидим.

Он считает, что в первую очередь, колоссальный ущерб экологии наносят строительство и транспортная система.

- Все попытки европейских стран борьбы с проблемой глобального потепления недостаточны, - считает Плёгер. – Нужно принимать меры, чтобы притормозить выборы углеводорода и удержать рост температуры на допустимом уровне.