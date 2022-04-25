Госдеп США отменил ежегодную церемонию в память о встрече на Эльбе

Знаменитая встреча советских и американских войск на Эльбе произошла в конце апреля 1945 года поблизости от немецкого городка Торгау Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По сообщению российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, власти США на волне русофобии решили отменить проведение ежегодной торжественной церемонии в память об исторической встрече советских и американских войск на Эльбе.

Более 25 лет каждый год 25 апреля ветераны Второй мировой войны, дипломаты, работающие в Вашингтоне, американские и российские официальные лица принимали участие в церемонии у мемориала «Дух Эльбы», расположенном на военном кладбище в пригороде Вашингтоне, Арлингтоне.

В этом году возложения венков не будет.

– Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально церемонию отменило Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развёрнута сегодня в США, – рассказал Антонов.

Знаменитая встреча советских и американских войск на Эльбе произошла в конце апреля 1945 года поблизости от немецкого городка Торгау. Это событие считается одним из основных символов совместных усилий союзников в победе над фашистской Германией.

Памятная плита в ознаменование события была установлена на Арлингтонском национальном кладбище в апреле 1995 года – на ней изображены пожимающие друг другу руки воины СССР и США.

По всей видимости, в Госдепе решили, что символ общей борьбы с нацизмом в свете последних событий выглядит как минимум неполиткорректно.

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