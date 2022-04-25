Саудовские принцы избавляются от имущества

В результате политики, проводимой кронпринцем, принцы Саудовской Аравии вынуждены избавляться от элитной недвижимости за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наследный принц Мухаммед бин Салман Абдул-Азиз Аль Сауд продолжает закручивать гайки членам королевской семьи. В результате политики, проводимой кронпринцем, принцы Саудовской Аравии вынуждены избавляться от элитной недвижимости за рубежом, дорогих яхт и прочего имущества.

По заверениям The Wall Street Journal, саудовские принцы за последние несколько лет продали зарубежного имущества более чем на $600 миллионов.

Принц Турки бин Нассер Аль Сауд избавился от 60-метровой яхты и особняка в Лос-Анджелесе, принц Бандар бин Султан Аль Сауд – от недвижимости в Великобритании, принц Халед бин Султан бин Абдул-Азиз Аль Сауд – от дома в Париже поблизости от Эйфелевой башни. Другие члены королевской семьи были вынуждены продать замок в Лондоне, оцененный в $290 миллионов.

По утверждению источников WSJ, с одной стороны принцы в свете новых решений не хотят попадаться кронпринцу на глаза со своими домами, яхтами и парковками по всему миру, с другой же – зачастую просто не имеют средств для содержания столь дорогого имущества и вынуждены хитрить в попытке сохранить привычный уровень жизни.

Известно, что лишь за последнее время в Саудовской Аравии для членов королевской семьи, коих очень немало, введены новые ограничения: например, их лишили оплаты за электричество и воду из казны государства и забрали у них оплачиваемые отпуска за рубежом. Известно, что в ближайших планах правительства – введение квоты на бесплатных домработников. Если закон примут, то каждый член королевской семьи сможет нанимать прислугу в количестве четырех человек, а за каждого последующего будет вынужден платить налог.

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