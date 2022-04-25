Генетики установили личность отца Мэрилин Монро

Мэрилин Монро не знала своего отца Фото: EAST NEWS

Голливудская актриса Мэрилин Монро не знала своего отца. И никогда его не видела. Она могла лишь подозревать о том, кто ее родитель.

На прикроватной тумбочке матери стояла одна-единственная фотография, запечатлевшая ее с мужчиной. И она не скрывала его имени. Мужчину звали Чарльз Стэнли Гиффорд. Роман начался в 1925 году, но закончился сразу же, когда женщина рассказала ему о своей беременности. И это все, что было известно актрисе о ее предполагаемом отце. Ни мать, ни дочь больше никогда его не видели, а сам он никогда не появлялся в поле зрения журналистов.

И вот спустя 60 лет благодаря ученому в области молекулярной археологии Людовику Орландо удалось подтвердить личность биологического отца Мэрилин Монро.

Ученый использовал для ДНК-анализа прядь волос актрисы. Их он приобрел у известного аукциониста Джона Резникоффа. Также Орландо сумел раздобыть образец слюны правнука Гиффорда.

Проведя ДНК-исследование, ученый подтвердил факт отцовства и рассказал это режиссеру Франсуа Поме. Тот, в свою очередь, снял документальный фильм под названием «Мэрилин, ее последний секрет». Премьера состоится в июне.

- Мы провели настоящее расследование с целью выяснить, кем же был отец великой Монро, - говорит Франсуа Поме. – Несколько раз шли по ложному следу, потому что коллекционеры нас обманывали и продавали волосы чужих людей, не имеющих никакого отношения к актрисе. Но потом мы нашли человека, который бальзамировал тело Мэрилин. Благодаря полученным от него образцам удалось установить более 20% генетического профиля актрисы.

В фильме не только расскажут подробности ДНК-экспертизы и поиска потомков мужчины, но и покажут архивные интервью Монро, фото из ее личного архива. По словам режиссера, это будет первая документальная лента, которая явит настоящую правду о жизни и судьбе великой голливудской актрисы.

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