Минобороны продемонстрировало боевую выучку расчета ракетчиков ОТРК "Искандер"

Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели пуски

Минобороны России опубликовало видеокадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в ходе специальной военной операции на Украине. Многие военные объекты были уничтожены именно этим высокоточным оружием.

Во время съемок этого ролика военнослужащие выполняли боевой пуск по ангарам, где украинские националисты сосредоточили вооружение и военную технику и боеприпасы для снабжения группировки войск. Вся техника и вооружение сосредотачивалась в складской зоне, что и заметила российская военная разведка.

Данные разведчиков были подтверждены беспилотниками, после чего по складам был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер".

Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели пуски. После выполнения боевых пусков по назначенным целям пусковые установки на максимальной скорости покинули укрытия и сменили место стартовых позиций для отработки пусков по новым целям противника.

- Не смотря на свои габариты, эта машина высоко проходимая, мобильная, позволяет нам после выполнения задачи оперативно сменить позиции, что повышает живучесть как самой боевой машины, так и расчета пусковой установки, - поделился с журналистами начальник расчета ОТРК "Искандер" Михаил.

В Минобороны России отметили, что ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может быть с разной начинкой и способна уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

Напомним, 18 апреля высокоточные удары "Искандерами" были нанесены по четырем складам вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Крамоторск. 31 марта, ударом "Искандера" по штабу обороны в Харькове было уничтожено более 100 националистов и наемников из западных стран.

"Искандеры" также помогли уничтожить сотни наемников в учебном центре Старичи на Яворовском полигоне, стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.

Сбить такую крылатую ракету практически невозможно: она может лететь на скорости 2100 километров в час прямо над землей, огибая рельеф местности.