Итоги выборов президента Франции: Макрон одержал победу, но парижане вышли на протестные митинги

Это первый случай за последние 20 лет, когда лидер Франции смог успешно переизбраться на следующий срок Фото: REUTERS

Как и предсказывали соцопросы, в воскресенье во втором туре выборов президента Пятой Республики одержал верх действующий хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон. Это первый случай за последние 20 лет, когда лидер Франции смог успешно переизбраться на следующий срок. Так что 44-летний политик, которого называют «ставленником глобалистов» и сторонником антироссийских санкций, может праздновать победу.

Впрочем, не всё так радужно. Ранее в 2017 году второй тур проходил ровно с теми же лицами: Макроном и национал-большевичкой (если так можно сказать) Марин Ле Пен. Тогда молодой человек набрал 66,1%. А сейчас — 58,5%. То есть народная поддержка падает.

Есть и другие тревожные звоночки. Явка — 72% — оказалась на два процентных пункта ниже, чем на первом туре тех же выборов две недели назад, и наименьшей с 1969 года. В некоторых регионах — традиционно неспокойной Корсике или Париже — до 30% избирателей просто не пришли к участкам. Почему — понятно. Многих людей не устраивает как глобализм Макрона, так и национализм Ле Пен. Вот и «голосуют ногами».

Наконец, из ста департаментов Республики лишь в одном Макрон улучшил свой результат по сравнению с 2017 годом. Зато французская националистка Ле Пен неожиданно победила на «инородческих окраинах» наподобие Корсики. Возможно, местные жители считают её меньшим злом, нежели глобализм и нетрадиционные ценности.

Причина падения рейтингов Макрона понятна. Даже его предшественник, «травоядный» Франсуа Олланд, остался в истории, заключив между сверхдержавами Парижские климатические соглашения о борьбе с глобальным потеплением в 2015 году… А теперь попробуйте вспомнить достижения нынешнего президента. Разве что со знаком минус — такие как длительные антиправительственные митинги движения «Жёлтые жилеты», которые смогла сбить лишь пандемия коронавируса.

И кстати о митингах. Официально результаты выборов никто не оспаривает, но в Париже и ряде других городов сразу после известия о переизбрании Макрона начались шумные протесты. Полиция применяла газовые гранаты, а её оппоненты — булыжники. С точки зрения актива этих митингов, французских леваков, Макрон «продался капиталу», а голосовали за него многие от безысходности — лишь бы не допустить во власть националистку Ле Пен.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, политолог: Францию по-прежнему возглавляет человек, заявлявший о «смерти мозга» НАТО

— Вроде бы переизбрание Макрона — вещь для коллективного Запада выгодная. 25-й президент Республики для зарубежных партнёров понятен и предсказуем, из ЕС и НАТО выходить не собирается.

Но на самом деле всё очень двойственно. За последние несколько лет Елисейский дворец не раз демонстрировал строптивость в отношениях с атлантическими партнёрами. Самый известный случай — когда в 2019 году Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Можно вспомнить и сложности с Вашингтоном и особенно Лондоном — так, в прошлом октябре французы арестовали в своих территориальных водах британское судно. И понятно, что истинной причиной была не «незаконная рыбная ловля», а большая политика.

Так что трения в западном лагере, несмотря на эту «победу глобализма», продолжатся. С учётом роста поддержки более националистических кандидатов — таких как проигравшая Ле Пен — переизбранный президент как хороший политик наверняка начнёт свой «дрейф вправо», пытаясь не растерять электорат. А для нас тут интересно, что разношёрстный лагерь парижских правых так или иначе выступает за хорошие отношения с Россией. И действительно, французские фирмы наподобие торговых сетей «Ашан» и «Декатлон» не спешат уходить с российского рынка, несмотря на все западные санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ле Пен признала поражение: президентом Франции остается Макрон

Кандидат от «Национального объединения» поставила рекорд по набранным голосам (подробнее)