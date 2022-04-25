В правительстве посчитали, что Россия обеспечивает себя овощами на 87%

Россия обеспечена собственным картофелем на 90%, а другими видами овощей на 87%. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Фото: REUTERS

Россия обеспечена собственным картофелем на 90%, а другими видами овощей на 87%. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Как рассказал Мишустин, правительство приняло решение изменить правила предоставления субсидий для аграриев. Они начнут действовать со следующего года. С этого времени государственными деньгами сможет воспользоваться не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств. Кроме того, будет увеличен объем поддержки на строительство и модернизацию хранилищ для овощей.

- Повысим уровень возмещения затрат на эти цели до 25% фактической стоимости, - сказал Мишустин.

Частично компенсировать расходы за счет субсидий смогут также те аграрии, которые внедряют новые технологии в свое производство. Обновленные правила начнут действовать с 2023 года.

На совещании также обсуждали программу туристического кешбэка для детских лагерей. По этой программе можно вернуть 50% стоимости путевки. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в этом году количество лагерей, участвующих в программе, увеличится до 1,8 тысячи.

- Это практически все такие заведения в России, - заявил Чернышенко.

Для сравнения, в прошлом году в программе участвовали 1,5 тысячи лагерей.

Напомним, продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. На данный момент родители уже приобрели 170 тысяч путевок. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с 1 мая и до 30 сентября включительно. Кстати, по просьбам родителей и общественных организаций в этом году в программу впервые включили летние палаточные лагеря. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить кешбэк можно с каждой купленной путевки.

Чернышенко также подвел итоги взрослого туристического кешбэка. Всего в этом году программой воспользовались около 2,5 миллиона человек, из них только 500 тысяч - за последнюю неделю. Туристам возращено почти 8,5 миллиарда рублей, а общий объём продаж туристических услуг составил около 44 миллиардов рублей. Не случайно, в этом году российские туристы в 5 раз чаще бронировали путешествия с кэшбэком, чем в 2021 году.