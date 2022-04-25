Андрей Макаревич опроверг слухи об эмиграции из России

Сейчас Макаревич вместе со своей женой Эйнат живет в Нетании Фото: соцсети

Андрей Макаревич дал большое интервью Ксении Собчак, ради которого ведущая специально летала в Израиль. Сейчас Макаревич вместе со своей женой Эйнат живет в Нетании — курортном городке в центральной части Израиля на побережье Средиземного моря. 30 марта Эйнат родила первенца, мальчика назвали Эйтаном. Он стал четвертым ребенком рокера.

Имя малышу придумала мать. «Я предложила, Андрей поддержал. Сказал, идеально ложится. Так и решили», - рассказала Эйнат. Созвучие имени ребенка и матери намеренное, но в Израиле их никто не путает, уверяет жена музыканта — на иврите они пишутся совершенно по-разному.

Роды прошли в Израиле, причем другие варианты даже не рассматривались. «Я израильтянка, ребенок израильтянин. Где мне его еще рожать?» - говорит Эйнат.

«В Сети написали, что мы заплатили миллионы за рождение ребенка, - посетовал Макаревич.- В Израиле все бесплатно происходит — есть страховка. Мы не самые бедные люди, но я представляю, сколько бы это все стоило у нас...».

К слову, роды в России также абсолютно бесплатны, однако знаменитости практически всегда выбирают частные роддомы, выкладывая миллионы рублей. А то и вовсе едут рожать за границу.

Оформлять российское гражданство мальчику не будут. «Это безопаснее для него. А главное, зачем [ему русское гражданство]? Израильское гражданство перекрывает 99,99 его потребностей. Ну, он не сможет поехать в Судан или Чад. Может, потом сможет», - рассуждает Эйнат.

По словам Макаревича, позднее отцовство обернулось для него огромным волнением: «Последний раз такое было 20 с небольшим лет назад, когда я сам был немножко другой (в 2000 году родилась его дочь Анна. - Авт.). Это счастье, но ты все время волнуешься. Он такой маленький, сделан из совершенно хрупких деталей...»

В текущей ситуации многие россияне отъезд звезд за границу интерпретируют как поспешную эмиграцию. Андрей Макаревич с такой постановкой вопроса не согласен. «Я и раньше часто уезжал, и надолго», - недоумевает он. К тому же логично, что счастливый муж и волнующийся отец стремится все время быть рядом с женой и сыном.