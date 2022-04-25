«Поднять Белые флаги по периметру Азовстали»: Минобороны открывает гуманитарный коридор из окруженного завода

Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сделал срочное заявление об открытии гуманитарного коридора с "Азовстали".

- Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях, - заявил Мизинцев.

Он отметил, что мероприятия проводятся по "гуманитарным соображениям", о чем была предупреждена вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук.

Генерал-полковник подчеркнул, что вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики еще раз подтверждает ранее открытый и постоянно действующий уже 36-е сутки (с 21 марта 2022 г.) круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о якобы нахождении которых в подземных сооружениях комбината публично заявляют киевские власти.

Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве "живого щита".

Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".

Всем военнослужащим, кто сложит оружие и сдастся в плен гарантируется медицинская помощь и достойное отношение в плену.