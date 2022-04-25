Лишний вес и проблемы с речью: разбитый инсультом Борис Моисеев показал себя по видеосвязи

Борис Моисеев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

68-летний Борис Моисеев, перенесший два инсульта, в последние годы совсем не появляется на публике. И даже родной брат Маркс Толкач, живущий в Канаде, не имеет связи с артистом: все его попытки дозвониться знаменитому родственнику не приносят успеха. Из шоу в шоу Толкач бьет тревогу: мол, тяжелобольного Моисева прячет от публики его директор Сергей Горох, которому певец завещал свою единственную квартиру в столице. А что, если звезду давно выселили из родного дома и держат где-то "в подвале" в невыносимых условиях? Иначе почему Борис Михайлович не показывается брату по видеосвязи, чтобы развеять все сомнения?

Впрочем, оказалось, что Моисеева регулярно видит не только его директор. Так, 4 марта на дне рождения певца побывал цирковой артист и продюсер Гия Эрадзе.

- Там был очень узкий круг людей, человек пять-шесть. Борис не то, что не хочет кого-то видеть, но ему может быть неудобно перед другими людьми. А мой дом - единственное место, куда Боря каждый раз приходит на Новый год, - признался Эрадзе в студии ток-шоу "Звезды сошлись". - И этот новый год Борис также встречал вместе с нами. Он сейчас абсолютно не пьет, уже год, как бросил курить. Хотя для него это была большая проблема, даже болея, он продолжал покуривать.

Кроме того, на днях продюсер созванивался с Борисом Моисеевым.

- Буквально вчера мы разговаривали по видеосвязи. Я вижу, Боря сидит перед своим компьютером, на нем любимый халат, он хохочет, какие-то шутки шутит - абсолютно в гармонии с собой. Может быть, он не может нормально говорить, но он себя отлично чувствует. Ни в каком он не в подвале - все так же в своей роскошной московской квартире, - заверил Гия Эрадзе.

Появился в эфире и сам Сергей Горох, который еще раз прояснил: Моисеев не переписал на него квартиру за 100 млн, а заключил договор пожизненной ренты. По нему помощник обязан до конца дней содержать артиста: оплачивать его продукты, коммуналку, лекарства. На это у Гороха уходит около 100 тысяч рублей в месяц, а деньги артиста - пенсия в 55 тысяч и авторское вознаграждение - остаются в его распоряжении.

Сейчас, по словам директора, певец по-прежнему не хочет появляться на публике. Из-за сидячего образа жизни он набрал лишний вес, плюс есть проблемы с подвижностью руки и нарушения речи. На случай ЧП, если одиноко живущему Моисееву экстренно потребуется помощь, в его квартире установлена тревожная кнопка.

- Когда он ее нажимает, мне идет звонок "Борис - тревога", я отвечаю на телефон и мы с Борисом разговариваем. К сожалению, уже приходилось пользоваться этой кнопкой. Иногда происходят такие ситуации, когда он неудачно ложится на постель и съезжает - ему тяжело подняться. Я в течение пяти минут всегда могу приехать к нему, - рассказал Сергей Горох.