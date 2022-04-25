Кто такой император Хирото, из-за осуждения которого Украина может лишиться поддержки Японии

При Хирохито на территории Маньчжурии был создан концлагерь, где убийцы-биологи из "отряда – 731" убили вирусами и бактериями более 3000 военнопленных

Правительство Японии сделало Украине представление в связи с опубликованным на минувших выходных на странице ее кабмина в Twitter видеоролика, где император Хирохито сравнивается с германским и итальянским диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил заместитель генсека японского кабинета министров Есихико Исодзаки.

"Постановка в один ряд императора Сева с Гитлером и Муссолини - совершенно некорректна и заслуживает глубочайшего сожаления. Через посольство Японии на Украине мы сделали представлении украинскому правительству с требованием удалить его изображение", - заявили Исодзаки.

Украинские пользователи соцсетей удалили изображение Хирохито и даже извинились. Хотя, не понятно за что именно: "азиатским Гитлером" Хирохито назвали не украинцы, а американцы, которые его и приложили двумя ядерными бомбами.

Японские генералы Хирохито с 1941 года шастали по следам Гитлера. Прилетали даже в Смоленск, чтобы наблюдать за ситуацией на фронте. Они боялись втягиваться в войну с СССР, хотели быть уверенными в том, что гитлеровские войска смогут взять Москву. Как известно войну Японии объявило СССР в августе 1945 года, а закончилась она капитуляцией Японии, которую и провозгласил с 15 августа 1945 года Хирохито.

Японский микробиолог Сиро Исии

Но вернемся к личности 124-го императора Японии, который носил этот титул с 1926 по 1989 годы. Именно при Хирохито в 1936 году на территории Маньчжурии (Китай) под руководством японского микробиолога Сиро Исии был создан концлагерь, где убийцы-биологи из "отряда – 731" убили вирусами и бактериями более 3000 военнопленных.

Кстати, сам Хирохито с юношества увлекался морской биологией и еще в 1920 году открыл в своем дворце научную лабораторию, где лично проводил исследования.

Специалисты говорят, что Хирохито с Исии успели изобрести для Гитлера – чуму, которая была в 60 раз заразнее природной. И если бы не действие советских войск в Маньчжурии, то бациллы бы точно полетели на воздушных шарах в США. Но в 1945 году Исии приказал "отряду-731" уничтожить все результаты исследований словами: "недопустимо, чтобы в руки наступающих советских войск попал хотя бы один из этих препаратов".

Случилось то, чего самураи больше всего боялись: 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросима (погибли 140 000 японцев) урановую бомбу "Little Boy" мощностью 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. 8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия (запрещено Женевским протоколом с 1928 ) и принимая во внимания союзнический тандем Токио и Берлина, объявил японцам войну. А 9 августа началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Американцы не отставали: в тот же день ядерный гриб завис над Нагасаки (вторая американская бомба унесла жизни 74 000 человек).

Третью бомбу американцам применять не пришлось: спустя неделю после начала операции император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. По приговору трибунала он получил в СССР 25 лет лагерей, а его подчиненный микробиолог, начальника специального отряда 731 Квантунской армии Сиро Исии в 1945 году был вывезен американцами в США, где до сих пор интересуются его работами.

КСТАТИ

Историограф ГРУ Владимир Лота в своей книге "За гранью возможного: "Военная разведка России на Дальнем Востоке 1918-1945 годы", отмечал, что в застенках "отряда 731" исчезали добровольные помощники советских разведчиков, русские эмигранты. На смертельные опыты в "отряд 731" было отправлено 40 советских граждан.

Начальник Сиро Исии — микробиолог, в честь которого была названа первая японская бактериологическая бомба сдался американцам в 1945 году в обмен на иммунитет от преследования и передал США все наработки военных японских медиков. Благодаря этому многие годы спокойно работал на Пентагон в Мэриленде - в бактериологическом центре армии США Форт-Детрике. Так и умер не судимым в Японии в 90-х годах.

По данным писателя Моримуры, еще 450 бывших сотрудников отряда 731 вернулись из США и после срока в тюрьмах в СССР обратно в Японию, где заняли видные посты в японской науке, медицине, промышленности. Многие впоследствии были даже награждены государственными наградами Японии.

Среди них Ре Найто — президент фармацевтической компании "Грин кросс", где впервые была создана искусственная кровь, Хисато Иосимуру (стал главным консультантом всех арктических экспедиций страны и ректором женского медицинского университета в г. Кобэ), Сюничи Судзуки, который дорос до губернатора Токио в 1995 году и многих других.

СПРАВКА "КП"

"Хабаровским процессом" называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25–30 декабря 1949 г. и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.