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Звезды25 апреля 2022 11:44

Украинские беженцы избили Внучку Иосифа Бродского за русскую речь

Девушка опубликовала видео, где на лице видны следы увечий
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Девушка опубликовала видео, где на лице видны следы увечий

Девушка опубликовала видео, где на лице видны следы увечий

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«И я когда-то жил в городе, где на домах росли

статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»

бегал местный философ, тряся бородкой,

и бесконечная набережная делала жизнь короткой».

Эти строчки Иосиф Бродский в 1985 году посвятил Италии, в которой прожил некоторое время перед эмиграцией в США. Поэт очень любил Рим и Венецию, часто восхищался этими городами и их жителями. И наверняка классик не мог знать, что спустя каких-то 36 лет его родную внучку Агнию Бродскую-Мищенко в этих краях изобьют озверевшие украинские эмигранты, услыхавшие, что она говорит по-русски.

В соцсетях Бродская-Мищенко, актриса по образованию, опубликовала ролик, в котором предстает с распухшим лицом и жалуется, что подверглась нападению неадекватных граждан Украины, которых случайно встретила в Италии, где проживает.

Судя по всему, вина артистки была в том, что она говорила по-русски. Именно так украинцы «вычислили» врага и наказали его. Подробности инцидента в интересах следствия Агния пока не раскрывает, потому что заявление было зарегистрировано в полиции.

— Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы, — сообщила она.

Помимо родства с Иосифом Бродским, Агния еще является и родной дочерью популярного актера «Современника» Василия Мищенко («Вечный зов», «Дураки умирают по пятницам»).

Именно поэтому девушка и стала артисткой, окончив школу-студию МХАТ. Она сыграла полтора десятка ролей, так и не став востребованной в кино — последняя роль датируется 2011 годом («А счастье где-то рядом»).

После этого Бродская-Мищенко вернулась в Венецию, где в детстве жила с бабушкой. Там Агния окончила Венецианский университет (факультет «венецианское искусство и живопись XV века»), став дипломированным реставратором.

Кроме того, Бродская-Мищенко занимается фотографией, выставляя работы в Европе и США, за что была не раз награждена: премия Человек года (2000) в Нью-Йорке и премия Итальянской ассоциации художников Италии (2004) в Милане.

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