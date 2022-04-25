Украинские беженцы избили Внучку Иосифа Бродского за русскую речь

Девушка опубликовала видео, где на лице видны следы увечий Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«И я когда-то жил в городе, где на домах росли

статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»

бегал местный философ, тряся бородкой,

и бесконечная набережная делала жизнь короткой».

Эти строчки Иосиф Бродский в 1985 году посвятил Италии, в которой прожил некоторое время перед эмиграцией в США. Поэт очень любил Рим и Венецию, часто восхищался этими городами и их жителями. И наверняка классик не мог знать, что спустя каких-то 36 лет его родную внучку Агнию Бродскую-Мищенко в этих краях изобьют озверевшие украинские эмигранты, услыхавшие, что она говорит по-русски.

В соцсетях Бродская-Мищенко, актриса по образованию, опубликовала ролик, в котором предстает с распухшим лицом и жалуется, что подверглась нападению неадекватных граждан Украины, которых случайно встретила в Италии, где проживает.

Судя по всему, вина артистки была в том, что она говорила по-русски. Именно так украинцы «вычислили» врага и наказали его. Подробности инцидента в интересах следствия Агния пока не раскрывает, потому что заявление было зарегистрировано в полиции.

— Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы, — сообщила она.

Помимо родства с Иосифом Бродским, Агния еще является и родной дочерью популярного актера «Современника» Василия Мищенко («Вечный зов», «Дураки умирают по пятницам»).

Именно поэтому девушка и стала артисткой, окончив школу-студию МХАТ. Она сыграла полтора десятка ролей, так и не став востребованной в кино — последняя роль датируется 2011 годом («А счастье где-то рядом»).

После этого Бродская-Мищенко вернулась в Венецию, где в детстве жила с бабушкой. Там Агния окончила Венецианский университет (факультет «венецианское искусство и живопись XV века»), став дипломированным реставратором.

Кроме того, Бродская-Мищенко занимается фотографией, выставляя работы в Европе и США, за что была не раз награждена: премия Человек года (2000) в Нью-Йорке и премия Итальянской ассоциации художников Италии (2004) в Милане.