АвтоВАЗ возобновил работу. Наши вышли, французы - нет

Конвейер завода "АвтоВАЗ" в Тольятти. Фото: Thomas Kurbel, DPA/TASS

В понедельник АвтоВАЗ возобновил работу. С 4 апреля работники предприятия пребывали в корпоративном отпуске, его на эти дни перенесли с лета. Причина — дефицит комплектующих, вызванный кризисом в поставках автомобильной электроники, к этому добавился и эффект от антироссийских санкций.

- Работу возобновили в Тольятти, где выпускаются такие модели семейства LADA, как Granta, Largus, Niva и X-Ray, а также в Ижевске — там собирают модель LADA-Vesta, - рассказал kp.ru зампредседателя первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» Валерий Королев. - Работа продлится до конца этой недели. Затем последуют майские праздники и еще дни корпоративного отпуска, а с 11 мая снова выходим на работу. Кроме того, с 6 июня в Тольятти и Ижевске планируется ввести режим 4-дневной рабочей недели, он продлится 3 месяца.

Что касается автомобилей Renault (в Тольятти выпускались модели Logan и Sandero), то их выпуск приостановлен из-за решения французского автоконцерна выйти из акционеров АвтоВАЗа. Сейчас французам принадлежит 68% акций российского автогиганта, остальное у госкорпорации «Ростех».

По итогам первого квартала 2022 года продано 52712 машин LADA, что на 37% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает информагентство «Автостат». Доля этих автомобилей на рынке упала с 21,7% до 19%.