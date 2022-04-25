Владимир Путин заявил о покушении на Соловьева

По словам президента страны, российской стороне пофамильно известны конкретные кураторы таких акций устранения и устрашения

В понедельник на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России глава государства заявил о том, что силовые структуры Российской Федерации смогли получить информацию о попытке устранения популярного российского журналиста. Его имя президент на коллегии, впрочем, называть не стал.

Однако Федеральная служба безопасности сразу после выступления главы государства выдала ту информацию, которая на глазах переставала быть секретной.

По данным ФСБ, покушение на ведущего журналиста ВГТРК Владимира Соловьева планировала и готова была осуществить руками наемных убийц Служба безопасности Украины (СБУ).

При задержании группы, планировавшей покушение на Соловьева, сотрудники ФСБ изъяли 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов Макарова, гранату РГД-5, более тысячи патронов, обрез охотничьего ружья и самодельное взрывное устройство. А также поддельные удостоверения личности и литературу националистического толка.

По словам президента страны, российской стороне пофамильно известны конкретные кураторы таких акций устранения и устрашения.