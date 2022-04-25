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Политика25 апреля 2022 12:00

Путин рассказал о планах Киева убить Владимира Соловьева

Президент сообщил, что засланные убийцы уже пойманы
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Глава страны не сообщил, на кого планировалось покушение, но имя назвали сами чекисты

Глава страны не сообщил, на кого планировалось покушение, но имя назвали сами чекисты

В понедельник Владимир Путин выступил на расширенном заседание коллегии Генпрокуратуры. Рядовое, в общем, событие, где президент обычно подводит годовые итоги работы ведомства, превратилось в настоящий детективный триллер с заговорами разведок и планами на убийство.

- Утром ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы, - заявил российский лидер.

Глава страны не сообщил, на кого планировалось покушение, но имя назвали сами чекисты. Так вот, террористы были из запрещенной в России организации «National Socialism/White Power», они хотели убить Владимира Соловьева.

- Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов. Следует отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах! – возмутился Путин.

Президент рассказал прокурорам, что Запад через интернет и соцсети пытается расколоть наше общество: «Но и здесь заминка – не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы».

В своей речи лидер страны перечислил, на какие вещи надо обращать особое внимание:

- Помощь беженцам из Донбасса и Украины. Многие приехали в Россию без документов – чтобы детей приняли в сад или школу, необходимо вмешательство прокурора. Вот с этим тянуть нельзя никак.

- Сейчас особенно надо пресекать воровство денег, выделенных на федеральные нацпроекты.

- Раскрываемость краж и мошенничество по-прежнему невысокая. Генпрокуратура должна предложить, как это изменить.

После Путина выступил генеральный прокурор Игорь Краснов. Он пожаловался на Пенсионный фонд, который не делает специальных пометок при зачислении соцвыплат.

- Из-за этого банки за долги арестовывают пособия, хотя не имеют на это права. В Татарстане заблокировали пенсионный счет 100-летнего ветерана. В Кузбассе списали все пособия у многодетной матери, - возмутился Краснов

Еще он потребовал, чтобы прокуроры в регионах боролись с повышением цен. Надо «проверять цепочки ценообразования», чтобы ловить спекулянтов.

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