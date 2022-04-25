Путин рассказал о планах Киева убить Владимира Соловьева

Глава страны не сообщил, на кого планировалось покушение, но имя назвали сами чекисты

В понедельник Владимир Путин выступил на расширенном заседание коллегии Генпрокуратуры. Рядовое, в общем, событие, где президент обычно подводит годовые итоги работы ведомства, превратилось в настоящий детективный триллер с заговорами разведок и планами на убийство.

- Утром ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы, - заявил российский лидер.

Глава страны не сообщил, на кого планировалось покушение, но имя назвали сами чекисты. Так вот, террористы были из запрещенной в России организации «National Socialism/White Power», они хотели убить Владимира Соловьева.

- Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов. Следует отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах! – возмутился Путин.

Президент рассказал прокурорам, что Запад через интернет и соцсети пытается расколоть наше общество: «Но и здесь заминка – не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы».

В своей речи лидер страны перечислил, на какие вещи надо обращать особое внимание:

- Помощь беженцам из Донбасса и Украины. Многие приехали в Россию без документов – чтобы детей приняли в сад или школу, необходимо вмешательство прокурора. Вот с этим тянуть нельзя никак.

- Сейчас особенно надо пресекать воровство денег, выделенных на федеральные нацпроекты.

- Раскрываемость краж и мошенничество по-прежнему невысокая. Генпрокуратура должна предложить, как это изменить.

После Путина выступил генеральный прокурор Игорь Краснов. Он пожаловался на Пенсионный фонд, который не делает специальных пометок при зачислении соцвыплат.

- Из-за этого банки за долги арестовывают пособия, хотя не имеют на это права. В Татарстане заблокировали пенсионный счет 100-летнего ветерана. В Кузбассе списали все пособия у многодетной матери, - возмутился Краснов

Еще он потребовал, чтобы прокуроры в регионах боролись с повышением цен. Надо «проверять цепочки ценообразования», чтобы ловить спекулянтов.

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