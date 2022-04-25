Карты UnionPay могут перестать работать за границей

Официальной информации об отказе UnionPay работать с санкционными банками не было Фото: EAST NEWS

Такого санкционного подвоха, признаться, не ждали. Когда из нашей страны ушли Visa и Mastercard, россияне потеряли возможность снимать деньги за границей и покупать товары в иностранных интернет-магазинах. И ухватились за соломинку - китайскую платежную систему UnionPay, которая работает в 180 странах мира и дает все эти возможности. Около десяти российских банков позволяют оформить эту карту. И в марте-апреле спрос на нее сильно вырос.

А сейчас проблем может стать еще больше. Как сообщают СМИ, российские банки, попавшие под «блокирующие» (самые жесткие) санкции запада, не смогут выпускать карты UnionPay. Китайцы опасаются сотрудничать с этими банками, чтобы самим не попасть под ограничения со стороны Америки.

Под блокирующие санкции попали шесть российских банков: Сбер, Альфа-банк, ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк. Но ни один из этих банков карты UnionPay не выпускает. Раньше сообщалось, что некоторые из них собираются начать сотрудничество с китайцами. Но теперь, похоже, этим планам не суждено сбыться.

Сейчас карты UnionPay выпускает около десятка российских банков. Два из них под санкциями: Россельхозбанк и Газпромбанк. Но санкции против этих банков не такие серьезные, как в отношении Сбера или ВТБ. Означает ли это, что карты UnionPay, которые выпускают и продолжат выпускать эти банки, продолжат работать? Эксперты отвечают примерно так: пока да, а дальше будет видно.

- Официальной информации об отказе UnionPay работать с санкционными банками не было, - уверяет ведущий юрист СберРешения Анастасия Лисина. - Уже выпущенные карты санкционных банков продолжают работать, но некоторые магазины отказываются производить платеж без объяснения причины. Однако эти сложности сейчас связаны с работой отдельных онлайн-магазинов, но не с UnionPay как платежной системы.

А как быть с картами UnionPay не попавших под санкции банков? Они будут работать?

- Формальных причин для блокировки карт неподсанкционных банков нет, - объясняет советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев. - Однако Union Pay может принять решение отключить карты, которые открыты россиянами в нашей стране. Все карты иностранных платежных систем, выпущенные российскими банками, сейчас находятся в зоне риска.

Тем не менее выпуск карт UnionPay российскими банками продолжается. И еще несколько российских финснсовых организаций планируют присоединиться к этой платежной системе: «Абсолют Банк», «Ак Барс Банк» и банк «Хоум Кредит», «Росбанк».