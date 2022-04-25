Определились все участники шоу «Голос.Дети — 9»: Отправленный домой Егором Кридом парень вернулся и готов выиграть проект

Ведущий конкурса - Дмитрий Нагиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В детском «Голосе» состоялся заключительный предфинальный этап — так называемый дополнительный тур. Это нововведение российских создателей франшизы, позволяющее хорошо проявившим себя детям получить еще один шанс на попадание в финал в результате прямого зрительского голосования. Всего от каждой команды разыгрывалось по одной путевке. И вот кому повезло.

Федор Сорокин (11 лет, Москва)

Артистичный парень еще на слепых прослушиваниях признался, что не увлекается творчеством Егора Крида, и наставник «отомстил» подопечному, не пустив в финал. Однако для Федора это был не последний бой. Хорошее выступление в нокаутах дало парню шанс на реабилитацию. И он им воспользовался: блестяще выступил в дополнительном этапе, исполнив «Смерть Констанции» (композиция Максима Дунаевского из картины «Д'Артаньян и три мушкетера»), и был обласкан зрителем. Опыт участия в вокальных конкурсах («Битва жанров», «Золото осени», «Твой голос») и игры в «Ералаше» не дадут ему сгореть от волнения в финале.

— Я вообще не был уверен, что зрители проголосуют за меня, — сказал парень после выступления. — Поэтому готовился к худшему, надеясь на лучшее.

София Олареско (12 лет, Сургут)

Юная народница из команды Басты тоже поначалу пролетела мимо финала, но зрители вернули девочку в игру. В расписном кокошнике и с огромной косой девочка колоритно исполнила «Барыню» — русско-белорусскую плясовую песню под гармонь и балалайку. Так Баста, окончивший музыкальную школу по классу аккордеона, реализовал музыкальные грезы из детства, а очаровательная София получила возможность выиграть проект. При определенном стечении обстоятельств и удачно выбранной песне у девочки есть все шансы на победу.

— Я хочу победить, как и каждый участник, — сказала она после номера. — Рада, что мне дали возможность вернуться. Сделаю все, чтобы подготовить интересную песню. Какую я бы хотела сама? Это секрет.

Анастасия Чумакова (9 лет, Кинешма)

Еще одна «реабилитированная» финалистка — Настя Чумакова — в предфинальной схватке стояла в тройке с очень сильными конкурентками. И все же исполнение шлягера Аллы Пугачевой «Маэстро» дало девочке совсем малюсенький задел. Она-таки опередила остальных претендентов на единственную путевку в финал на десять с небольшим процентов. Больше других Чумакова верит в наставницу Полину Гагарину.

— Я хочу научиться петь, как Полина, — призналась Настя после номера. — И сделаю все для того, чтобы не подвести ее в финале. Вообще, моя наставница знает, кого выбирать (смеется). И мы вместе подберем и отрепетируем самую крутую песню.

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